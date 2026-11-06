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4 csillagjegy, aki képtelen őszintén megbocsátani
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4 csillagjegy, aki képtelen őszintén megbocsátani

Farkas Izabella
Írta 2026.11.06.
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Ez a 4 csillagjegy nehezen bocsát meg őszintén: hiába kérsz bocsánatot, a sérelmeket sokáig nem felejtik el.

Vannak sérelmek, amelyeket idővel elengedünk, és vannak olyanok, amelyek akkor is velünk maradnak, ha már rég nem beszélünk róluk. Egyes csillagjegyek különösen nehezen bocsátanak meg őszintén: lehet, hogy kívülről úgy tűnik, túlléptek a történteken, belül azonban még sokáig őrzik a csalódást és a fájdalmat.

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Skorpió

A Skorpió számára a bizalom szinte szent dolog, ezért ha valaki egyszer elárulja, azt rendkívül nehezen tudja feldolgozni. Nem feltétlenül rendez jelenetet, és az sem biztos, hogy nyíltan kimutatja, mennyire megbántották, de a sérelmeket sokáig képes magában hordozni. Előfordulhat, hogy elfogadja a bocsánatkérést, sőt újra szóba áll az illetővel, ám ez nem jelenti azt, hogy a régi bizalom is visszatért. A Skorpió emlékszik arra, ki hogyan bánt vele, és még akkor is óvatos maradhat, ha látszólag már minden rendben van.

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