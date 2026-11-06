4 csillagjegy, aki képtelen őszintén megbocsátani

Vannak sérelmek, amelyeket idővel elengedünk, és vannak olyanok, amelyek akkor is velünk maradnak, ha már rég nem beszélünk róluk. Egyes csillagjegyek különösen nehezen bocsátanak meg őszintén: lehet, hogy kívülről úgy tűnik, túlléptek a történteken, belül azonban még sokáig őrzik a csalódást és a fájdalmat.
Skorpió
A Skorpió számára a bizalom szinte szent dolog, ezért ha valaki egyszer elárulja, azt rendkívül nehezen tudja feldolgozni. Nem feltétlenül rendez jelenetet, és az sem biztos, hogy nyíltan kimutatja, mennyire megbántották, de a sérelmeket sokáig képes magában hordozni. Előfordulhat, hogy elfogadja a bocsánatkérést, sőt újra szóba áll az illetővel, ám ez nem jelenti azt, hogy a régi bizalom is visszatért. A Skorpió emlékszik arra, ki hogyan bánt vele, és még akkor is óvatos maradhat, ha látszólag már minden rendben van.
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