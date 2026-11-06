Az életfa ősi szimbóluma többet jelent, mint gondolnád – ezt üzeni a lelkednek

Szinte minden kultúrában felbukkan valamilyen formában: egy fa, amelynek gyökerei a mélybe nyúlnak, koronája pedig az ég felé tör. Az életfa szimbóluma évezredek óta kíséri az emberiséget, és nem véletlenül vált a lelki fejlődés, az összetartozás és a megújulás egyik legismertebb jelképévé. Ma, amikor egyre többen keresik a kapcsolatot önmagukkal és a természettel, különösen sokatmondó lehet az üzenete.
Honnan ered az életfa szimbóluma?
Az életfa motívuma nem egyetlen hagyományhoz köthető: számos ősi kultúrában megjelent, bár jelentése és ábrázolása eltérő volt. A skandináv mitológiában Yggdrasil, a hatalmas kőrisfa kapcsolja össze a kilenc világot, gyökerei és ágai pedig a világmindenség különböző szintjeit kötik össze. A kabbalisztikus hagyományban az Élet Fája, vagyis a Széfirot rendszere az isteni megnyilvánulás tíz szféráját ábrázolja. A kelta hagyományban a fák fontos szakrális és közösségi szerepet töltöttek be, az egyiptomi mitológiában pedig a szikomorfa az élethez, a védelemhez és a túlvilághoz is kapcsolódott. A keresztény hagyományban az Éden kertjének életfája az örök élet szimbólumaként jelenik meg.
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