Jobb bordaív alatti fájdalom: 6 jel, ami epeproblémára utalhat

A jobb bordaív alatt jelentkező fájdalmat könnyű egyszerű emésztési panasznak betudni, különösen akkor, ha egy kiadós étkezés után jelentkezik. A visszatérő szúrás, a hányinger vagy a lapockába sugárzó fájdalom azonban epeproblémára is utalhat. Nem csak az epehólyag okozhat ilyen tüneteket, ezért fontos felismerni a figyelmeztető jeleket.
6 jel, ami epeproblémára utalhat
1. Étkezés után jelentkezik a fájdalom
Az epehólyag étkezés után összehúzódik, hogy epét juttasson a vékonybélbe, ezzel segítve a zsírok emésztését. Ha epekő akadályozza az epe ürülését, fájdalom alakulhat ki a jobb bordaív alatt vagy a has felső részén. A panasz különösen zsírosabb ételek után jelentkezhet, de nem kizárólag ilyen fogások válthatják ki.
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