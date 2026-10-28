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Jobb bordaív alatti fájdalom: 6 jel, ami epeproblémára utalhat
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Jobb bordaív alatti fájdalom: 6 jel, ami epeproblémára utalhat

Váradi Petra
Írta 2026.10.28.
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Megeszed a vacsorát, hátradőlsz a széken, és pár perc múlva ott érzed: egy tompa, néha éles szúrást a jobb bordaív alatt.Ősszel ez a panasz sokaknál felerősödik, és nem véletlenül éppen ilyenkor jelentkezik sűrűbben. A hidegre forduló idő, a nehezebb ételek és a mozgás csökkenése együtt pont azt a terhelést adják, amire az epehólyag érzékenyen reagál.

A jobb bordaív alatt jelentkező fájdalmat könnyű egyszerű emésztési panasznak betudni, különösen akkor, ha egy kiadós étkezés után jelentkezik. A visszatérő szúrás, a hányinger vagy a lapockába sugárzó fájdalom azonban epeproblémára is utalhat. Nem csak az epehólyag okozhat ilyen tüneteket, ezért fontos felismerni a figyelmeztető jeleket.

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6 jel, ami epeproblémára utalhat

1. Étkezés után jelentkezik a fájdalom

Az epehólyag étkezés után összehúzódik, hogy epét juttasson a vékonybélbe, ezzel segítve a zsírok emésztését. Ha epekő akadályozza az epe ürülését, fájdalom alakulhat ki a jobb bordaív alatt vagy a has felső részén. A panasz különösen zsírosabb ételek után jelentkezhet, de nem kizárólag ilyen fogások válthatják ki.

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