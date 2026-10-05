3 illat és kristály, ami megvédi az otthonodat a lehangoltságtól

Ősszel nemcsak a hangulatunk változik, hanem az is, ahogyan az otthonunkat érzékeljük: ami nyáron világos és tágas volt, most hirtelen szűknek és komornak hat.

Az aromaterápia és a kristályterápia hívei szerint ezen a ponton nem a nagytakarítás vagy az új bútor segít igazán, hanem apró, de tudatos változtatások az érzékszerveinken keresztül.

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Az illatok és az ásványok évszázadok óta kísérik az embert a sötétebb hónapokban: a régi gyógyító hagyományokban, az ájurvédában és a modern aromaterápiás gyakorlatban egyaránt megjelennek azok az illóolajok és kövek, amelyekről azt tartják, hogy felpezsdítik a teret és azt, aki benne él. Nézzük, melyik három illat és melyik három kristály kerül elő ilyenkor leggyakrabban, és miért pont ezeket választják.

Illatok, amik visszaadják a fényt a lakásnak

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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