3 illat és kristály, ami megvédi az otthonodat a lehangoltságtól

Ősszel nemcsak a hangulatunk változik, hanem az is, ahogyan az otthonunkat érzékeljük: ami nyáron világos és tágas volt, most hirtelen szűknek és komornak hat.
Az aromaterápia és a kristályterápia hívei szerint ezen a ponton nem a nagytakarítás vagy az új bútor segít igazán, hanem apró, de tudatos változtatások az érzékszerveinken keresztül.
A hosszú és boldog házasság két titka a kutatások szerint
Az illatok és az ásványok évszázadok óta kísérik az embert a sötétebb hónapokban: a régi gyógyító hagyományokban, az ájurvédában és a modern aromaterápiás gyakorlatban egyaránt megjelennek azok az illóolajok és kövek, amelyekről azt tartják, hogy felpezsdítik a teret és azt, aki benne él. Nézzük, melyik három illat és melyik három kristály kerül elő ilyenkor leggyakrabban, és miért pont ezeket választják.