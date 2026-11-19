Van, amikor a felnőtt gyerekünknek anyagi segítségre lenne szüksége, de valamiért nem meri egyenesen kimondani. Inkább célozgat, óvatosan puhatolózik, vagy olyan mondatokat ejt el, amelyek mögött valójában egy kérés húzódik meg. Az alábbi 5 mondatból felismerheted, ha szeretne pénzt kérni, csak nehezen szánja rá magát.
1. „Elég drága lett mostanában minden, nem?”
Ez a mondat ritkán szól valódi gazdasági eszmecseréről. Ha a gyereked hirtelen az árakról kezd panaszkodni, miközben korábban sosem foglalkozott ilyesmivel, az gyakran azt jelzi, hogy a saját költségvetése szorul. A burkolt panasz egyfajta puhatolózás: figyeli, hogyan reagálsz, mielőtt rátérne a lényegre.
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