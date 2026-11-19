Nem mindig könnyű segítséget kérni, különösen a szülőktől. Mutatjuk, milyen árulkodó mondatokból veheted észre, ha a felnőtt gyereked anyagi támogatásra vágyik.

Van, amikor a felnőtt gyerekünknek anyagi segítségre lenne szüksége, de valamiért nem meri egyenesen kimondani. Inkább célozgat, óvatosan puhatolózik, vagy olyan mondatokat ejt el, amelyek mögött valójában egy kérés húzódik meg. Az alábbi 5 mondatból felismerheted, ha szeretne pénzt kérni, csak nehezen szánja rá magát.

Anyajegy a nyakon: mit árul el rólad a helye? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. „Elég drága lett mostanában minden, nem?”

Ez a mondat ritkán szól valódi gazdasági eszmecseréről. Ha a gyereked hirtelen az árakról kezd panaszkodni, miközben korábban sosem foglalkozott ilyesmivel, az gyakran azt jelzi, hogy a saját költségvetése szorul. A burkolt panasz egyfajta puhatolózás: figyeli, hogyan reagálsz, mielőtt rátérne a lényegre.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.