Őszi alapdarabok izgalmas csavarral – ezeket szerezd be 20 000 Ft alatt

Egy jól kihasználható őszi gardróbhoz nem kell minden évben teljesen új ruhatárat összeállítani. Elég néhány olyan extrább ruhát beszerezni, amely izgalmasabb fazonnal, különleges nyakkivágással vagy látványos részlettel dobja fel a szetteket.

Egy jól kihasználható őszi gardróbhoz nem kell minden évben teljesen új ruhatárat összeállítani. Elég néhány olyan extrább ruhát beszerezni, amely a megszokott alapdarabok helyett egy kicsit izgalmasabb fazonnal, különleges nyakkivágással vagy látványos részlettel dobja fel a szetteket. Összegyűjtöttem 10 olyan ruhadarabot, amelyekkel frissítheted a gardróbodat, ráadásul mindegyik a 20 000 forint alatti kategóriában szerepel.

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Enyhén áttetsző felső – a sima hosszú ujjú helyett

Intimissimi / Hosszú ujjú felső

Egy vékony, enyhén áttetsző felső sokkal érdekesebb lehet, mint a szokásos hosszú ujjú alapdarab, amit minden ősszel előveszel. Ez a felső a csónaknyakkal és a könnyed anyaggal egyszerre nőies és visszafogott.

Magas derekú farmerrel és övvel hétköznapra is jó választás, egy blézer alatt pedig akkor is szépen érvényesül, ha elegánsabb összeállítást szeretnél. Olvass még a témában Tágak a pórusaid? Ezeket a sminktermékeket mindenképp kerüld el Ilyen színeket viselnek a gazdagok? Ez a 4+1 árnyalat vonzza a legjobban a pénzt és a sikert Vége a pötty uralomnak? A 90-es évek színes csíkjai visszatérnek a divatba Évek óta rosszul használod a hajbalzsamot? A fodrászok elárulták, mire érdemes figyelni

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