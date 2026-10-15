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Őszi alapdarabok izgalmas csavarral – ezeket szerezd be 20 000 Ft alatt

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Őszi alapdarabok izgalmas csavarral – ezeket szerezd be 20 000 Ft alatt

Fehér Dia
Írta 2026.10.15.
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Egy jól kihasználható őszi gardróbhoz nem kell minden évben teljesen új ruhatárat összeállítani. Elég néhány olyan extrább ruhát beszerezni, amely izgalmasabb fazonnal, különleges nyakkivágással vagy látványos részlettel dobja fel a szetteket.

Egy jól kihasználható őszi gardróbhoz nem kell minden évben teljesen új ruhatárat összeállítani. Elég néhány olyan extrább ruhát beszerezni, amely a megszokott alapdarabok helyett egy kicsit izgalmasabb fazonnal, különleges nyakkivágással vagy látványos részlettel dobja fel a szetteket. Összegyűjtöttem 10 olyan ruhadarabot, amelyekkel frissítheted a gardróbodat, ráadásul mindegyik a 20 000 forint alatti kategóriában szerepel.

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Enyhén áttetsző felső – a sima hosszú ujjú helyett

Intimissimi felső
Intimissimi / Hosszú ujjú felső

Egy vékony, enyhén áttetsző felső sokkal érdekesebb lehet, mint a szokásos hosszú ujjú alapdarab, amit minden ősszel előveszel. Ez a felső a csónaknyakkal és a könnyed anyaggal egyszerre nőies és visszafogott.

Magas derekú farmerrel és övvel hétköznapra is jó választás, egy blézer alatt pedig akkor is szépen érvényesül, ha elegánsabb összeállítást szeretnél.

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