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3 jel, hogy az idegrendszered leblokkol, amint emelt hangon szólnak hozzád
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3 jel, hogy az idegrendszered leblokkol, amint emelt hangon szólnak hozzád

Farkas Izabella
Írta 2026.11.06.
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Valaki felemeli a hangját, és te egyszer csak nem találod a szavakat. Nem azért, mert nincs mit mondanod, hanem mert a tested egyszerűen kikapcsol.

Ez nem gyengeség és nem is udvariatlanság, hanem egy nagyon régi, a túlélésünket szolgáló mechanizmus, amit az idegrendszerünk önállóan, a tudatos akaratunktól függetlenül indít be.

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Stephen Porges amerikai pszichofiziológus polyvagális elmélete szerint a bolygóidegünk, vagyis a vagus ideg folyamatosan figyeli a környezetünket, és másodpercek alatt eldönti, biztonságban vagyunk-e. Egy felemelt hang, egy éles mondat a mi agyunk számára sokszor ugyanazt a vészjelzést adja le, mint egy valódi veszélyhelyzet, és a szervezet attól függően reagál, hogy menekülésre, harcra vagy épp lefagyásra van-e felkészülve. Sokaknál ez utóbbi, a lefagyás az alapértelmezett válasz, és ezt a testünk jelzi, jóval azelőtt, hogy a fejünkben bármi megfogalmazódna.

1. Elakad a hangod

A legismertebb jel, amikor valaki emelt hangot hall, és abban a pillanatban mintha kihúznák alóla a talajt. Olyan egyszerű mondatok sem jutnak eszébe, mint hogy „várj” vagy „figyelj”, pedig máskor percekig tudna érvelni ugyanarról a témáról. Ez nem figyelmetlenség és nem is bénultság a klasszikus értelemben, hanem az agy beszédközpontjának ideiglenes háttérbe szorulása, miközben az ősibb, túlélésért felelős területek veszik át az irányítást.

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A test ilyenkor szó szerint azt üzeni, hogy most nem a megfogalmazás a feladat, hanem a veszély túlélése.

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