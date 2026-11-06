6 divatszabály, amit 2027-re teljesen elengedünk – Búcsúzz el tőlük te is!

Íme hat olyan megkötés, amit nyugodtan a szekrény aljára söpörhetsz, mert 2027-ben már senki nem fogja őket követni!

A szekrényed mélyén még mindig ott lapul egy hang, ami megmondja, mihez nem nyúlhatsz: fehéret csak nyárig, mintát mintával soha, sportcipőt csak edzéshez. Ezek a szabályok anyáink és nagyanyáink korában még tartották magukat, a mai utcai divat és a nemzetközi kifutók viszont rég túlléptek rajtuk.

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1. A fehéret csak nyárra

Az a hiedelem, hogy fehér ruhát kizárólag a meleg hónapokban lehet hordani, amerikai eredetű, és már ott is inkább történelmi kuriózum, mint élő szabály. A téli fehér ma kifejezetten divatos: egy vastag kötött fehér pulóver vagy egy krémszínű kabát decemberben ugyanolyan jól mutat, mint júliusban. A kulcs az anyagválasztás, nem az évszak.

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