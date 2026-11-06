A ruhadarab, amit évekig cikinek tartottunk, most újra meghódítja a divatot – te bevállalnád?

Gondoltad volna, hogy a ruhatárunk egyik legvitatottabb darabja egyszer még ilyen elegáns formában tér vissza hozzánk?

Ha nem, akkor van egy jó hírünk: most közelebbről is megnézzük, miként lett ez a félreértett klasszikus az idei szezon kihagyhatatlan kedvence, és hogyan építheted be te is a mindennapjaidba!

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Egy elfeledett fazon újjászületése

Ha hozzám hasonlóan a kétezres évek jelentették kamaszkorod legjavát, akkor fogadni merek veled, hogy neked is volt olyan nadrágod, ami a vádlid közepéig ért. Aztán, amikor visszanézted a régi fotóidat, alighanem – hozzám hasonlóan – megfogadtad: azt a furcsa, se nem rövid, se nem hosszú nadrágot többet be nem engeded a gardróbodba.

Közben viszont eltelt két évtized, a tervezők gondoltak egy merészet, és az ikonikus kapri újból levetkőzte az elavult imázsát. Ráadásul, amikor idén háromnegyedes nadrágról beszélünk, akkor bizony nem a játszótéri kényelemre gondolunk, hanem az átgondolt, izgalmas rétegezésre és a magas szintű eleganciára. Olvass még a témában Így viseld a hosszú sortokat idén nyáron – 10 stílusos outfit, amit egy az egyben lemásolhatsz 10 mesés kagylós köröm, amiben sellőnek érzed magad A visszatérő divat, amit imádunk: a bootcut farmer újra hódít Kiegészítő horoszkóp: csillagjegyed szerint ez egészíti ki a leginkább a személyiséged

De mégis hogyan? És mi az oka annak, hogy régen annyira előnytelennek éreztük ezt a viseletet, miközben manapság egyenesen újszerűnek, izgalmasnak és elegánsnak hat? A titok nyitja a szabásvonalak fejlődésében és a finomabb anyagválasztásban rejlik, amivel a mai divatházak dolgoznak.

Korábban a merev anyagok (amik jellemzően csípőfazonnal társultak) vizuálisan szinte elvágták a testet, ami miatt alacsonyabbnak és szélesebbnek tűntünk bennük. Ezzel szemben a mai modellek magasított derékrésszel és a test vonalát finoman követő sziluettel készülnek, így nem összenyomják, hanem egyenesen nyújtják az alakot.

Nem kell tehát attól tartanod, hogy előnytelen hatást keltesz, csupán a modern, minőségi szabások közül kell kiválasztanod a hozzád illőt!

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