A ruhadarab, amit évekig cikinek tartottunk, most újra meghódítja a divatot – te bevállalnád?

Ha nem, akkor van egy jó hírünk: most közelebbről is megnézzük, miként lett ez a félreértett klasszikus az idei szezon kihagyhatatlan kedvence, és hogyan építheted be te is a mindennapjaidba!
Egy elfeledett fazon újjászületése
Ha hozzám hasonlóan a kétezres évek jelentették kamaszkorod legjavát, akkor fogadni merek veled, hogy neked is volt olyan nadrágod, ami a vádlid közepéig ért. Aztán, amikor visszanézted a régi fotóidat, alighanem – hozzám hasonlóan – megfogadtad: azt a furcsa, se nem rövid, se nem hosszú nadrágot többet be nem engeded a gardróbodba.
Közben viszont eltelt két évtized, a tervezők gondoltak egy merészet, és az ikonikus kapri újból levetkőzte az elavult imázsát. Ráadásul, amikor idén háromnegyedes nadrágról beszélünk, akkor bizony nem a játszótéri kényelemre gondolunk, hanem az átgondolt, izgalmas rétegezésre és a magas szintű eleganciára.
Olvass még a témában
De mégis hogyan? És mi az oka annak, hogy régen annyira előnytelennek éreztük ezt a viseletet, miközben manapság egyenesen újszerűnek, izgalmasnak és elegánsnak hat? A titok nyitja a szabásvonalak fejlődésében és a finomabb anyagválasztásban rejlik, amivel a mai divatházak dolgoznak.
Korábban a merev anyagok (amik jellemzően csípőfazonnal társultak) vizuálisan szinte elvágták a testet, ami miatt alacsonyabbnak és szélesebbnek tűntünk bennük. Ezzel szemben a mai modellek magasított derékrésszel és a test vonalát finoman követő sziluettel készülnek, így nem összenyomják, hanem egyenesen nyújtják az alakot.
Nem kell tehát attól tartanod, hogy előnytelen hatást keltesz, csupán a modern, minőségi szabások közül kell kiválasztanod a hozzád illőt!
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.