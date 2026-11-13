„Három hónapig nem mertem elmondani, hogy megbántam az anyaságot” – Anyák, akik olyasmit éreztek, amiről nehéz beszélni

Az anyává válást gyakran a feltétel nélküli szeretettel, a boldogsággal és az élet legszebb időszakával azonosítjuk. Arról viszont kevesebb szó esik, hogy közben lehet valaki magányos, kimerült, dühös, vagy akár azt is érezheti, hogy nem erre az életre vágyott.

Három édesanya mesél olyan érzésekről, amelyeket sokáig még önmaguk előtt is nehezen vállaltak fel.

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„Három hónapig nem mertem elmondani, hogy megbántam az anyaságot”

„Amikor megszületett a kislányom, azt hittem, majd azonnal mindent elsöprő boldogságot érzek. Ehelyett rettegtem attól, hogy egyedül maradok vele, és közben minden porcikámmal visszavágytam a régi életembe. Hiányzott, hogy elmenjek egyedül bevásárolni, hogy végigaludjak egy éjszakát, vagy egyszerűen csak úgy nézzek meg egy filmet, hogy nem kell közben figyelnem senkire” – meséli a 32 éves Réka.

„A férjemnek sem mertem elmondani, hogy néha megbántam, hogy gyerekünk lett. Attól féltem, szörnyetegnek fog tartani. Három hónapig úgy tettem, mintha minden rendben lenne, miközben egyre többet sírtam, és már a reggelektől is szorongtam. Olvass még a témában 5 jel, ami azt üzeni, hogy a szeretteid vigyáznak rád fentről Kinek a hibája, ha a mesterséges intelligencia jobban megért, mint a párod? 5 rituálé Halloween éjjelére, amivel bevonzod a szerelmet Mennyire ismered a ciklusodat? 15 kérdés, amely új felismeréseket hozhat a testedről

Végül egy védőnői beszélgetésen tört el bennem valami. Amikor megkérdezte, hogy vagyok, átszakad egy gát, és elmondtam neki mindent. Segített szakembert keresni, a férjemmel pedig elkezdtük újraosztani a feladatokat. Nem egyik napról a másikra lett könnyebb, de ma már tudom, hogy attól még lehetek jó anya, hogy néha hiányzik az anyaság előtti életem.”

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