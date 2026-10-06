Ha trendbe burkolóznál: ez az a szín, amire szükséged lesz idén ősszel a cipőiden

A jól bevált fazonok kétségkívül kényelmesek és nem is kell lemondanod róluk. Idén akár egyetlen apró változtatással is teljesen új lendületet adhatsz a kedvenc szettjeidnek – most eláruljuk, hogyan!

Kiszakadás a megszokott komorságból

A hűvös hónapok beálltával szinte önkéntelenül választjuk a tetőtől-talpig sötét összeállításokat, amelyek bár praktikusak, sokszor kissé egyhangúnak hatnak a hétköznapokban. Szerencsére idén ősszel egy egészen különleges, természet ihlette árnyalat hódítja meg a divatvilágot, amely észrevétlenül emeli ki a stílusodat a tömegből.

Anyajegy a nyakon: mit árul el rólad a helye? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

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