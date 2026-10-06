október 6. Brúnó, Renáta napja Ma: 24°C Holnap: 25°C ☁️
október 6. Brúnó, Renáta napja Ma: 24°C Holnap: 25°C ☁️
Ha trendbe burkolóznál: ez az a szín, amire szükséged lesz idén ősszel a cipőiden

Címlap / Stílus / Divat / Ha trendbe burkolóznál: ez az a szín,...

Ha trendbe burkolóznál: ez az a szín, amire szükséged lesz idén ősszel a cipőiden

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.06.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A jól bevált fazonok kétségkívül kényelmesek és nem is kell lemondanod róluk. Idén akár egyetlen apró változtatással is teljesen új lendületet adhatsz a kedvenc szettjeidnek – most eláruljuk, hogyan!

Kiszakadás a megszokott komorságból

A hűvös hónapok beálltával szinte önkéntelenül választjuk a tetőtől-talpig sötét összeállításokat, amelyek bár praktikusak, sokszor kissé egyhangúnak hatnak a hétköznapokban. Szerencsére idén ősszel egy egészen különleges, természet ihlette árnyalat hódítja meg a divatvilágot, amely észrevétlenül emeli ki a stílusodat a tömegből.

Anyajegy a nyakon: mit árul el rólad a helye?

Egyúttal bebizonyítja: néha elég egyetlen jól megválasztott kiegészítő, amely azonnal elárulja rólad, hogy nyitott vagy a finom újdonságokra.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?
A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kínai horoszkóp: ezen a területen jön az áttörés az életedben

Ezeket olvassák most

4 csillagjegy, aki mindenkiről gondoskodik, csak saját magáról nem

4 csillagjegy, aki mindenkiről gondoskodik, csak saját magáról nem

Ha ebben a hónapban születtél, először mindig valaki lelkébe szeretsz bele

Ha ebben a hónapban születtél, először mindig valaki lelkébe szeretsz bele

„A nőnek ez a luxus nem adatik meg” – ezért utálja a feleség, amikor a férje a kanapén tesped

„A nőnek ez a luxus nem adatik meg” – ezért utálja a feleség, amikor a férje a kanapén tesped

4 csillagjegy, aki sosem mondja ki elsőként, hogy szeretlek

4 csillagjegy, aki sosem mondja ki elsőként, hogy szeretlek

Ha ezen a napon születtél, egy különleges védőangyalt hoztál magaddal a világra

Ha ezen a napon születtél, egy különleges védőangyalt hoztál magaddal a világra

A 3 legérzékenyebb csillagjegy, akiket mentálisan és fizikailag is kinyír az őszi időjárás-változás

A 3 legérzékenyebb csillagjegy, akiket mentálisan és fizikailag is kinyír az őszi időjárás-változás

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.