Nem mindegy, hogyan szellőztetsz a fűtési szezonban! A hosszan nyitva hagyott bukóablak a lakás állapotára és a rezsire is hatással lehet.

Reggel elindulsz otthonról, az ablakot pedig bukóra hagyod, hogy estére se legyen állott a levegő a lakásban. Jó ötletnek tűnik, különösen akkor, ha szeretnéd elkerülni a túlzott párásodást, ám a fűtési szezon kezdetével ez a szellőztetési szokás több problémát is okozhat. A folyamatos légcsere helyett akár a falak lehűléséhez, magasabb fűtési költségekhez és kedvezőtlen páraviszonyokhoz is vezethet.

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Nemcsak a levegő, a falak is lehűlhetnek

Amikor órákon keresztül bukóra hagyod az ablakot, a hideg külső levegő folyamatosan beáramlik a helyiségbe, miközben a meleg levegő távozik. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy kissé hűvösebb lesz a szobában: az ablak környéki falszakaszok, a párkány és a káva is fokozatosan lehűlhetnek. Különösen problémás lehet ez régebbi épületekben, rosszabb hőszigetelésű lakásokban vagy olyan helyiségekben, ahol eleve nehezebb egyenletes hőmérsékletet fenntartani.

A lehűlt felületek később akkor is kellemetlenek lehetnek, amikor már becsuktad az ablakot, hiszen időbe telik, amíg újra átmelegszenek. A folyamatos bukó szellőztetés tehát nemcsak a levegő hőmérsékletét, hanem a lakás hőérzetét is befolyásolhatja. Olvass még a témában 8 házimunka, amivel ne várj tovább, mert később sokkal nagyobb baj lehet belőle „Egy szatyor NDK-s pornó, és mellette egy szőke paróka” – Bizarr dolgok, amiket előző lakók hagytak a lakástulajdonosokra Használt bútor vásárlás előtt: 5 dolog, amit mindig ellenőrizz! „Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk

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