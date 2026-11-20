Don’t worry, be happy
Ne akarj tőle semmit, ha boldogtalan. Vagy ha szimplán szanaszét van az élete. Nem a te dolgod rendbe tenni a dolgait, és még ha meg is próbálod, hidd el, egy férfi sosem lesz neked hálás.
Pia
Ha leissza magát az első – vagy második, harmadik – randin a sárga földig, az nem férfi, hanem egy lúzer.
Nézzük…
Akkor sorolom: felejtő, ha nem sportol vagy edz semmit. Ha alfahímnek tekinti magát. Ha nincs semmi hobbija. Ha nincsenek céljai és csak „elvan.” Ha nincsenek barátai, és az első randin megkérdezi, hány pasival feküdtél már le.
Olvass még a témában
„Örülök, hogy megkért, de utálom a gyűrűmet” – Titkok, amiket évek alatt sem osztottunk meg a párunkkal
Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Skorpiókkal
2026-ban még tényleg létezik ilyen? Véletlenül belesétáltam valaki más vakrandijába
„A pasim dobálózik, ha dühös és ilyenkor menekülök” – Ahogyan a haragját kezeli, sokat elárul arról, hogyan bánik veled
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.