Férfiakat kérdeztünk meg arról, milyen belső infókkal szeretnének ellátni minket – vagyis milyen típusú pasiknak adjuk meg magunkat szépen, és kiknek ne. A tanácsok őszinték, néha meglepőek, de mindegyik elgondolkodtató.

Don’t worry, be happy

Ne akarj tőle semmit, ha boldogtalan. Vagy ha szimplán szanaszét van az élete. Nem a te dolgod rendbe tenni a dolgait, és még ha meg is próbálod, hidd el, egy férfi sosem lesz neked hálás.

Milyen partner illik hozzád a születési hónapod szerint? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Pia

Ha leissza magát az első – vagy második, harmadik – randin a sárga földig, az nem férfi, hanem egy lúzer.

Nézzük…

Akkor sorolom: felejtő, ha nem sportol vagy edz semmit. Ha alfahímnek tekinti magát. Ha nincs semmi hobbija. Ha nincsenek céljai és csak „elvan.” Ha nincsenek barátai, és az első randin megkérdezi, hány pasival feküdtél már le. Olvass még a témában „Örülök, hogy megkért, de utálom a gyűrűmet” – Titkok, amiket évek alatt sem osztottunk meg a párunkkal Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Skorpiókkal 2026-ban még tényleg létezik ilyen? Véletlenül belesétáltam valaki más vakrandijába „A pasim dobálózik, ha dühös és ilyenkor menekülök” – Ahogyan a haragját kezeli, sokat elárul arról, hogyan bánik veled

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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