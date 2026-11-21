A burgundi az idei őszi-téli szezon egyik legszebb színe, és szerencsére nem kell vagyonokat költened ahhoz, hogy beépítsd a ruhatáradba. Mutatok 10 burgundi darabot 10 000 forint alatt, amelyekkel könnyedén feldobhatod az őszi szettjeidet!

Egy jól megválasztott öv, kendő, táska vagy akár egy különleges zokni is elég ahhoz, hogy a legegyszerűbb farmeres összeállítás divatosabbnak hasson.

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Ráadásul ezek a kiegészítők 10 000 forint alatt is beszerezhetők, így akkor is kipróbálhatod a trendet, ha nem tervezel nagyobb gardróbfrissítést. Mutatok 10 burgundi darabot, amelyekkel könnyedén feldobhatod az őszi szettjeidet!

Öv

Reserved / Velúr öv

A velúrhatású kiegészítők különösen jól passzolnak az őszi ruhákhoz, ez a bordó öv pedig remek választás, ha csak egy apró részlettel csempésznéd be a szezon egyik kedvenc színét az öltözékedbe. Farmerhez, szövetnadrághoz és akár egy lazább szabású ruhához is jól működik. Olvass még a témában Emlékszel még ezekre a barna nadrágokra? 6 retró fazon, ami most újra nagyon menő Így találd meg a számodra legelőnyösebb nyári ruha fazont – tanácsok minden alkatra Arcformád szerint ilyen alakban vidd fel magadnak a pirosítót Milyen cipőt viselj novemberben, ha a bokacsizmát unod? Ezek a fazonok új lendületet adnak a szettjeidnek

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