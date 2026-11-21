Egy jól megválasztott öv, kendő, táska vagy akár egy különleges zokni is elég ahhoz, hogy a legegyszerűbb farmeres összeállítás divatosabbnak hasson.
Ráadásul ezek a kiegészítők 10 000 forint alatt is beszerezhetők, így akkor is kipróbálhatod a trendet, ha nem tervezel nagyobb gardróbfrissítést. Mutatok 10 burgundi darabot, amelyekkel könnyedén feldobhatod az őszi szettjeidet!
Öv
A velúrhatású kiegészítők különösen jól passzolnak az őszi ruhákhoz, ez a bordó öv pedig remek választás, ha csak egy apró részlettel csempésznéd be a szezon egyik kedvenc színét az öltözékedbe. Farmerhez, szövetnadrághoz és akár egy lazább szabású ruhához is jól működik.
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