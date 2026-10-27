7 elavult divatszabály, amit ideje elengedni

Nem kell többé minden divatszabályhoz ragaszkodnod! Fedezd fel azt a 7 öltözködési szabályt, amelyet bátran figyelmen kívül hagyhatsz.

A divat folyamatosan változik, mégis sokan ragaszkodnak olyan öltözködési szabályokhoz, amelyek mára teljesen idejétmúltak. Ideje elengedni a régi beidegződéseket, és bátrabban kísérletezni a színekkel, a fazonokkal és a különböző stílusokkal.

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1. A fehér csak nyáron viselhető

A régi illemszabály szerint fehér nadrágot vagy szoknyát csak május és szeptember között lehetett felvenni, utána süllyesztőbe került a szekrény mélyére. Ma a fehér farmer és a krémfehér kabát télen is ugyanolyan természetesen hat, főleg ha sötét, meleg kiegészítőkkel párosítjuk. Egy fehér nadrág fekete kasmírpulóverrel és bakanccsal kifejezetten modern, évszaktól független megjelenést ad.

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