október 27. Szabina napja Ma: 14°C Holnap: 16°C ☀️
október 27. Szabina napja Ma: 14°C Holnap: 16°C ☀️
7 elavult divatszabály, amit ideje elengedni
Unsplash

Címlap / Stílus / Divat / 7 elavult divatszabály, amit ideje...

7 elavult divatszabály, amit ideje elengedni

Nagy Emília
Írta 2026.10.27.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Nem kell többé minden divatszabályhoz ragaszkodnod! Fedezd fel azt a 7 öltözködési szabályt, amelyet bátran figyelmen kívül hagyhatsz.

A divat folyamatosan változik, mégis sokan ragaszkodnak olyan öltözködési szabályokhoz, amelyek mára teljesen idejétmúltak. Ideje elengedni a régi beidegződéseket, és bátrabban kísérletezni a színekkel, a fazonokkal és a különböző stílusokkal.

3 csillagjegy, akit próbára tesz a sors

1. A fehér csak nyáron viselhető

A régi illemszabály szerint fehér nadrágot vagy szoknyát csak május és szeptember között lehetett felvenni, utána süllyesztőbe került a szekrény mélyére. Ma a fehér farmer és a krémfehér kabát télen is ugyanolyan természetesen hat, főleg ha sötét, meleg kiegészítőkkel párosítjuk. Egy fehér nadrág fekete kasmírpulóverrel és bakanccsal kifejezetten modern, évszaktól független megjelenést ad.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?
A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Melyik kínai állatjegy vagy? Ezt árulja el a személyiségedről

Ezeket olvassák most

„A hírekben láttam meg a körözési fotóját” – Emberek, akik nem is sejtették, hogy bűnözőkkel találkoztak

„A hírekben láttam meg a körözési fotóját” – Emberek, akik nem is sejtették, hogy bűnözőkkel találkoztak

4 csillagjegy, akinek az ősz vége egy súlyos igazságot fed fel

4 csillagjegy, akinek az ősz vége egy súlyos igazságot fed fel

3 csillagjegy, aki sokáig tűr, mielőtt robbanna

3 csillagjegy, aki sokáig tűr, mielőtt robbanna

5 csillagjegy, akinek csak álca a kedvessége

5 csillagjegy, akinek csak álca a kedvessége

Mennyire jók a megérzéseid? A születési hónapod árulkodik róla

Mennyire jók a megérzéseid? A születési hónapod árulkodik róla

Az IKEA bemutatta a 2026-os ünnepi kollekciót: szerintünk ezek a legjobb darabok

Az IKEA bemutatta a 2026-os ünnepi kollekciót: szerintünk ezek a legjobb darabok

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.