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Mennyire vagy hajlamos a túlgondolásra? A zodiákusod válaszol
Pexels

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Mennyire vagy hajlamos a túlgondolásra? A zodiákusod válaszol

Farkas Izabella
Írta 2026.10.26.
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A csillagjegyek között jól látszik, kik azok, akik egy apró súrlódást is hajlamosak napokig forgatni magukban, és kik rázzák le magukról könnyedén.

Egy elmaradt visszahívás, egy furcsán kurta válasz a közös csoportban, egy smiley, ami hiányzott a megszokott üzenet végéről: ennyi is elég ahhoz, hogy egyesek fejében percek alatt felépüljön egy egész vészforgatókönyv.

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Az alábbi lista a legkevésbé rágódó jegytől halad a leginkább túlgondoló felé, a jellemző hétköznapi reakciók alapján.

12. Kos

A Kos akkor és ott kimondja, ami a baja, aztán megy tovább. Ha egy vita hevében csúnyán fogalmaz valaki, a Kos inkább visszavág vagy becsapja az ajtót, mint hogy másnap is ezen pörögjön. A gyors indulat gyorsan el is száll.

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