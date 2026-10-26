Mennyire vagy hajlamos a túlgondolásra? A zodiákusod válaszol

Egy elmaradt visszahívás, egy furcsán kurta válasz a közös csoportban, egy smiley, ami hiányzott a megszokott üzenet végéről: ennyi is elég ahhoz, hogy egyesek fejében percek alatt felépüljön egy egész vészforgatókönyv.
Az alábbi lista a legkevésbé rágódó jegytől halad a leginkább túlgondoló felé, a jellemző hétköznapi reakciók alapján.
12. Kos
A Kos akkor és ott kimondja, ami a baja, aztán megy tovább. Ha egy vita hevében csúnyán fogalmaz valaki, a Kos inkább visszavág vagy becsapja az ajtót, mint hogy másnap is ezen pörögjön. A gyors indulat gyorsan el is száll.
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