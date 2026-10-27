Fülcsengés és fülzúgás: mi okozza, és hogyan kezelhető?

A fülzúgás stressz, zajterhelés vagy más egészségügyi probléma miatt is kialakulhat. Mutatjuk, hogyan kezelhető, és mely tünetek esetén fontos mielőbb orvoshoz fordulni.

Sípoló, búgó vagy csengő hangot hallasz akkor is, amikor körülötted csend van? A fülzúgás hátterében többféle ok állhat, a fülzsírdugótól a halláscsökkenésen át a tartós zajterhelésig. Mutatjuk, mi válthatja ki a kellemetlen tünetet, és milyen módszerek segíthetnek enyhíteni.

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Mi okozza a fülcsengést és a fülzúgást?

A fülzúgás, orvosi nevén tinnitus, olyan hangérzet, amelynek nincs külső hangforrása. Egyesek sípolást vagy csengést, mások búgást, zümmögést vagy sistergést hallanak. A panasz jelentkezhet az egyik vagy mindkét fülben, lehet átmeneti, de tartóssá is válhat.

Az egyik leggyakoribb kiváltó ok a halláscsökkenés, amely az életkor előrehaladtával vagy a rendszeres, hangos zajterhelés miatt alakulhat ki. Fülzúgást okozhat a hallójáratot elzáró fülzsír, a fülgyulladás, illetve bizonyos gyógyszerek mellékhatása is. Ritkábban más betegségek, például a Ménière-betegség vagy a vérkeringés eltérései állhatnak a háttérben. Olvass még a témában Ezért nem szabad mindig megbocsátanod, csak mert szeretsz valakit Ezt hozza 2026. október 12. a numerológia szerint: szabadság és változás Egész életünkben egy célt hajszolunk – de közben élvezzük az utazást? „És ebben mindenki egyetért velem” – ártatlannak tűnő, de valójában toxikus mondatok

A stressz és az alváshiány szintén felerősítheti a tünetet: ilyenkor a hang feltűnőbbé válhat, különösen csendes környezetben.

Ha a fülzúgás rendszeresen visszatér, tartósan fennáll, vagy hallásromlás is társul hozzá, érdemes kivizsgáltatni.

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