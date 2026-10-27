Fülcsengés és fülzúgás: mi okozza, és hogyan kezelhető?

Sípoló, búgó vagy csengő hangot hallasz akkor is, amikor körülötted csend van? A fülzúgás hátterében többféle ok állhat, a fülzsírdugótól a halláscsökkenésen át a tartós zajterhelésig. Mutatjuk, mi válthatja ki a kellemetlen tünetet, és milyen módszerek segíthetnek enyhíteni.
Mi okozza a fülcsengést és a fülzúgást?
A fülzúgás, orvosi nevén tinnitus, olyan hangérzet, amelynek nincs külső hangforrása. Egyesek sípolást vagy csengést, mások búgást, zümmögést vagy sistergést hallanak. A panasz jelentkezhet az egyik vagy mindkét fülben, lehet átmeneti, de tartóssá is válhat.
Az egyik leggyakoribb kiváltó ok a halláscsökkenés, amely az életkor előrehaladtával vagy a rendszeres, hangos zajterhelés miatt alakulhat ki. Fülzúgást okozhat a hallójáratot elzáró fülzsír, a fülgyulladás, illetve bizonyos gyógyszerek mellékhatása is. Ritkábban más betegségek, például a Ménière-betegség vagy a vérkeringés eltérései állhatnak a háttérben.
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A stressz és az alváshiány szintén felerősítheti a tünetet: ilyenkor a hang feltűnőbbé válhat, különösen csendes környezetben.
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