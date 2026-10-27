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Ködbe burkolózó hegyek és mesebeli kilátás vár – a Bledi-tó ősszel is elvarázsol
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Ködbe burkolózó hegyek és mesebeli kilátás vár – a Bledi-tó ősszel is elvarázsol

Váradi Petra
Írta 2026.10.27.
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Ha egy őszi kiránduláson a színes erdők, a hegyek között gomolygó köd és a víztükör fölé magasodó vár látványa is elvarázsol, a szlovéniai Bledi-tavat érdemes felírnod a bakancslistádra.

A nyári nyüzsgés után a környék egészen más hangulatot áraszt, a hűvösebb idő pedig remek alkalmat ad a tóparti sétákra és a panorámás kilátópontok felfedezésére.

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Bledi-tó: mesebeli táj az Alpok lábánál

Szlovénia egyik legismertebb természeti látványossága, a Bledi-tó a Júliai-Alpok közelében fekszik. A türkizkék víz közepén apró sziget bújik meg templommal, a tó fölötti sziklaszirtre pedig egy középkori vár épült. A hegyek, az erdők és a víz együttese minden évszakban látványos, de ősszel különösen hangulatos, amikor a környező fák sárga, rozsdavörös és aranybarna színekbe öltöznek.

A nyári főszezonhoz képest késő ősszel nyugodtabb arcát is megmutathatja a környék. A tó fölött időnként pára és köd jelenik meg, a hegyoldalakat pedig alacsonyan úszó felhők takarhatják el. Ez persze az időjárástól függ, így a ködtenger nem garantált látványosság, de egy borongós reggel is különleges hangulatot adhat a tájnak.

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