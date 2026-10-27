A legjobb házi tisztítószer zsíros konyhai csempére – Próbáld ki!

Ragacsos, zsíros réteg borítja a tűzhely mögötti csempét? Egy egyszerű, otthon elkészíthető tisztítószerrel könnyebben megszabadulhatsz a főzés közben lerakódott szennyeződésektől, méghozzá drága tisztítószerek nélkül.
Miért olyan nehéz eltávolítani a konyhai zsírt?
Sütés és főzés közben apró zsírcseppek kerülnek a levegőbe, amelyek a tűzhely körüli csempén, a konyhabútoron és más közeli felületeken is lerakódhatnak. Ha ezeket nem töröljük le rendszeresen, a szennyeződés idővel ragacsos, makacs réteggé áll össze, amelyet egy nedves ronggyal már nehéz eltávolítani.
A hidegebb hónapokban a ritkább szellőztetés miatt a konyhai pára is könnyebben megmaradhat a lakásban. A zsíros lerakódások kialakulásában azonban elsősorban a főzés közben levegőbe kerülő zsír és a takarítás gyakorisága játszik szerepet.
Olvass még a témában
Így tisztítsd a velúr cipőt anélkül, hogy foltot hagynál
Így fújd ki a tojást, hogy tartósabb húsvéti dekorációt készíthess belőle
Főzz sajátból: Gyorsan növő zöldségek, amiket a lakásban is termeszthetsz
Dísztárgyból újra funkcionális kedvenc az otthonokban – így éli második reneszánszát a retro rádió
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.