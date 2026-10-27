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A legjobb házi tisztítószer zsíros konyhai csempére – Próbáld ki!
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A legjobb házi tisztítószer zsíros konyhai csempére – Próbáld ki!

Váradi Petra
Írta 2026.10.27.
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Nem kell drága tisztítószer a zsíros konyhai csempéhez. Ismerd meg a mosogatószeres víz és a szódabikarbóna használatát, és előzd meg a lerakódások kialakulását!

Ragacsos, zsíros réteg borítja a tűzhely mögötti csempét? Egy egyszerű, otthon elkészíthető tisztítószerrel könnyebben megszabadulhatsz a főzés közben lerakódott szennyeződésektől, méghozzá drága tisztítószerek nélkül.

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Miért olyan nehéz eltávolítani a konyhai zsírt?

Sütés és főzés közben apró zsírcseppek kerülnek a levegőbe, amelyek a tűzhely körüli csempén, a konyhabútoron és más közeli felületeken is lerakódhatnak. Ha ezeket nem töröljük le rendszeresen, a szennyeződés idővel ragacsos, makacs réteggé áll össze, amelyet egy nedves ronggyal már nehéz eltávolítani.

A hidegebb hónapokban a ritkább szellőztetés miatt a konyhai pára is könnyebben megmaradhat a lakásban. A zsíros lerakódások kialakulásában azonban elsősorban a főzés közben levegőbe kerülő zsír és a takarítás gyakorisága játszik szerepet.

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