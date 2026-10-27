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Statikus lesz a hajad a sapkától? Ez segít megszüntetni
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Statikus lesz a hajad a sapkától? Ez segít megszüntetni

Váradi Petra
Írta 2026.10.27.
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Télen könnyen szállóssá és kezelhetetlenné válik a hajad? Ismerd meg a statikus feltöltődés okait, és próbáld ki a hajadat kímélő megoldásokat!

Amint leveszed a sapkádat, a hajad szanaszét áll, a tincsek az arcodhoz tapadnak, a frizurád pedig pillanatok alatt szétesik? A téli haj elektrosztatikus feltöltődése gyakori probléma, de néhány egyszerű trükkel csökkentheted, és az sem mindegy, milyen sapkát választasz.

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Miért száll szanaszét a hajad, amikor leveszed a sapkát?

A jelenség hátterében az elektrosztatikus feltöltődés áll. Amikor a sapka és a haj egymáshoz dörzsölődik, elektromos töltések kerülhetnek át egyik felületről a másikra.

A hasonló töltésű hajszálak taszítják egymást, ezért a tincsek szétállnak, könnyűnek és szinte kezelhetetlennek tűnnek.

Télen a probléma különösen gyakori, mert a fűtött helyiségek levegője sokszor szárazabb. Ilyen körülmények között a felgyülemlett töltés nehezebben vezetődik el, így a haj hosszabb ideig megőrzi a statikus elektromosságot. A száraz, sérült vagy szőkített haj ráadásul hajlamosabb lehet a szállásra, ezért nem mindegy az sem, hogyan ápolod a tincseidet.

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Unsplash

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