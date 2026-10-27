A te gyereked is mondja ezt a mondatot lefekvéskor? Nem jelent túl jót

Miért félhet a gyereked attól, hogy egyedül marad elalváskor? Mutatjuk, milyen érzelmi szükségletek állhatnak a háttérben, és hogyan segíthetsz neki biztonságban érezni magát.

„Ugye nem mész el, amíg elalszom?” Ha a gyereked rendszeresen ezt kérdezi lefekvéskor, érdemes odafigyelned arra, mi állhat a háttérben. A mondat önmagában nem feltétlenül jelez problémát, de utalhat arra, hogy nagyobb biztonságra és megnyugtatásra vágyik.

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A mondat, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni

A gyerekek este, lefekvés előtt a legőszintébbek. Ahogy lecsendesül a nap, elfogy a figyelemelterelés, és előjön, ami egész nap a felszín alatt dolgozott bennük. A „ne menj el”, a „maradj, amíg elalszom”, vagy a „figyelj, amíg el nem alszok” típusú kérések nem egyszeri rosszkedv jelei, ha hétről hétre visszatérnek. Ezek a biztonságkeresés konkrét, szavakba öntött formái.

Sok szülő ilyenkor türelmetlenné válik, hiszen fáradt, és csak azt szeretné, hogy a gyerek végre elaludjon. De ha ez a mondat rendszeressé válik, nem a fegyelmezésen, hanem a mögötte álló érzésen van a hangsúly. Olvass még a témában Ezért ismerkedsz nehezen a születési hónapod szerint A barátnőm elmondta, hogy szándékosan nem védekezett, hogy teherbe essen – nem tudtam, mit gondoljak 3 dolog, amiért a nőket megszégyenítik, a férfiakat meg megdicsérik Ezt hozza 2026. október 5. a numerológia szerint: elmélyülés és önreflexió

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