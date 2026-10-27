A te gyereked is mondja ezt a mondatot lefekvéskor? Nem jelent túl jót

„Ugye nem mész el, amíg elalszom?” Ha a gyereked rendszeresen ezt kérdezi lefekvéskor, érdemes odafigyelned arra, mi állhat a háttérben. A mondat önmagában nem feltétlenül jelez problémát, de utalhat arra, hogy nagyobb biztonságra és megnyugtatásra vágyik.
A mondat, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni
A gyerekek este, lefekvés előtt a legőszintébbek. Ahogy lecsendesül a nap, elfogy a figyelemelterelés, és előjön, ami egész nap a felszín alatt dolgozott bennük. A „ne menj el”, a „maradj, amíg elalszom”, vagy a „figyelj, amíg el nem alszok” típusú kérések nem egyszeri rosszkedv jelei, ha hétről hétre visszatérnek. Ezek a biztonságkeresés konkrét, szavakba öntött formái.
Sok szülő ilyenkor türelmetlenné válik, hiszen fáradt, és csak azt szeretné, hogy a gyerek végre elaludjon. De ha ez a mondat rendszeressé válik, nem a fegyelmezésen, hanem a mögötte álló érzésen van a hangsúly.
Olvass még a témában
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.