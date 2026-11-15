5+2 dolog, amit a lakberendezők nem vennének meg a saját otthonukba – akkor te miért tennéd?

Hiába nézel ki egy gyönyörűen berendezett lakást a Pinteresten, nem biztos, hogy minden ötletet érdemes egy az egyben átvenni.

Vannak ugyanis olyan lakberendezési megoldások, amelyek elsőre praktikusnak, mutatósnak vagy éppen divatosnak tűnnek, hosszabb távon viszont könnyen elveszik az otthon egyediségét.

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A lakberendezők általában nemcsak azt nézik, hogy egy bútor vagy dekoráció jól mutat-e a fotókon, hanem azt is, mennyire időtálló, hogyan használható a mindennapokban, és milyen összhatást teremt. Nem véletlen, hogy vannak dolgok, amelyeket inkább másoknak sem ajánlanának, saját otthonukba pedig biztosan nem választanának. Mutatunk 5 népszerű lakberendezési megoldást, ami jobb, ha inkább az üzletben marad.

1. Sorozatgyártott képek a falra

Egy üres falat valóban érdemes lehet feldobni valamivel, de nem feltétlenül a lakberendezési áruházakban kapható, ezerszer látott vászonképekkel. A tömeggyártott dekorációk egyik legnagyobb problémája, hogy kevés személyességet visznek az otthonba, és könnyen olyan hatást kelthetnek, mintha egy katalógusból rendezted volna be az egész lakást. Olvass még a témában Költséghatékony varázslat: 8 DIY dekorációs ötlet, amitől álomszép lesz a kerti lagzi Inkább legyen kisebb lakásom, mint nagyobb hitelem 5 dolog, amit a vásárlók most a legjobban keresnek egy lakásban – egy ingatlanszakértő szerint Lakva ismerszik meg az ember – Horrorsztorik elviselhetetlen lakótársakról

A lakberendezők inkább az egyedi alkotásokat, a vintage grafikákat, a különleges fotókat vagy akár a személyes emlékeket idéző képeket részesítik előnyben. Nem kell feltétlenül vagyonokat költeni egy festményre: egy bolhapiacon talált régi grafika, egy saját fotó vagy egy érdekes keretbe tett illusztráció is sokkal karakteresebb lehet, mint egy sokadik bézs absztrakt vászonkép.

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