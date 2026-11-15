5+2 dolog, amit a lakberendezők nem vennének meg a saját otthonukba – akkor te miért tennéd?

Vannak ugyanis olyan lakberendezési megoldások, amelyek elsőre praktikusnak, mutatósnak vagy éppen divatosnak tűnnek, hosszabb távon viszont könnyen elveszik az otthon egyediségét.
A lakberendezők általában nemcsak azt nézik, hogy egy bútor vagy dekoráció jól mutat-e a fotókon, hanem azt is, mennyire időtálló, hogyan használható a mindennapokban, és milyen összhatást teremt. Nem véletlen, hogy vannak dolgok, amelyeket inkább másoknak sem ajánlanának, saját otthonukba pedig biztosan nem választanának. Mutatunk 5 népszerű lakberendezési megoldást, ami jobb, ha inkább az üzletben marad.
1. Sorozatgyártott képek a falra
Egy üres falat valóban érdemes lehet feldobni valamivel, de nem feltétlenül a lakberendezési áruházakban kapható, ezerszer látott vászonképekkel. A tömeggyártott dekorációk egyik legnagyobb problémája, hogy kevés személyességet visznek az otthonba, és könnyen olyan hatást kelthetnek, mintha egy katalógusból rendezted volna be az egész lakást.
Olvass még a témában
Költséghatékony varázslat: 8 DIY dekorációs ötlet, amitől álomszép lesz a kerti lagzi
Inkább legyen kisebb lakásom, mint nagyobb hitelem
5 dolog, amit a vásárlók most a legjobban keresnek egy lakásban – egy ingatlanszakértő szerint
Lakva ismerszik meg az ember – Horrorsztorik elviselhetetlen lakótársakról
A lakberendezők inkább az egyedi alkotásokat, a vintage grafikákat, a különleges fotókat vagy akár a személyes emlékeket idéző képeket részesítik előnyben. Nem kell feltétlenül vagyonokat költeni egy festményre: egy bolhapiacon talált régi grafika, egy saját fotó vagy egy érdekes keretbe tett illusztráció is sokkal karakteresebb lehet, mint egy sokadik bézs absztrakt vászonkép.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.