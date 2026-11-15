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Ezt hozza 2026. november 15. a numerológia szerint: búcsú és elengedés
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Ezt hozza 2026. november 15. a numerológia szerint: búcsú és elengedés

Arany Inez
Írta 2026.11.15.
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2026. november 15. a 9-es energiáját hordozza: a lezárások, a megbocsátás és a szívből jövő elengedés napja. Megmutatjuk, mit tartogat számodra ez a mélyen spirituális nap.

Tudtad, hogy minden egyes napnak megvan a maga különleges rezgése? A numerológia szerint a dátumok számai finoman befolyásolják a hangulatunkat, a döntéseinket és azt, hogyan éljük meg az adott nap történéseit. Van, amikor a világ az új kezdeteket súgja, máskor épp a befelé fordulásra és a megbocsátásra hív. Ma együtt megfejtjük, mit tartogat számunkra 2026. november 15. – és elárulom, ez a nap egészen különleges energiával érkezik hozzánk.

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Így számíthatod ki a mai nap numerológiai számát

A napi szám kiszámítása egyszerűbb, mint gondolnád. Mindössze össze kell adnod a dátum összes számjegyét, majd az eredményt addig egyszerűsíted, amíg egy számjegyet nem kapsz.

Nézzük a mai dátumot: 2026.11.15.

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2 + 0 + 2 + 6 + 1 + 1 + 1 + 5 = 18 → 1 + 8 = 9

Vagyis a mai nap száma a 9-es.

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