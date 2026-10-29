október 29. Nárcisz napja Ma: 17°C Holnap: 15°C ☁️
október 29. Nárcisz napja Ma: 17°C Holnap: 15°C ☁️
Ezen a ponton kellene jobban figyelned az egészségedre az ősszel – zodiákusod szerint
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ezen a ponton kellene jobban figyelned...

Ezen a ponton kellene jobban figyelned az egészségedre az ősszel – zodiákusod szerint

Váradi Petra
Írta 2026.10.29.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Az ősz a testi-lelki feltöltődés ideje is lehet, de minden csillagjegynek másra érdemes figyelnie. Tudd meg, neked mit üzen a horoszkóp!

Az ősz nemcsak a természetben, hanem a mindennapi rutinunkban is változásokat hoz: rövidülnek a nappalok, hűvösebbre fordul az idő, és gyakran a megszokottnál is nehezebb időt szakítani a pihenésre. A horoszkóp szerint minden csillagjegynek megvan a maga gyenge pontja, amelyre ebben az időszakban érdemes különös figyelmet fordítania. Nézd meg, mire kellene jobban ügyelned, hogy testileg és lelkileg is kiegyensúlyozottabban vészeld át az őszi hónapokat!

4 csillagjegy, aki ősszel rájön: rossz emberre pazarolta a figyelmét

Kos – Ne hajtsd túl magad!

Ősszel hajlamos lehetsz arra, hogy a feladataidat és a céljaidat minden más elé helyezd, miközben észre sem veszed, mennyire elfáradtál. A túlterheltség és a kevés pihenés könnyen kimeríthet, ezért fontos, hogy ne csak akkor állj meg, amikor már teljesen elfogyott az energiád. A rendszeres alvás, a szabadban töltött idő és a mozgás segíthet abban, hogy megőrizd az egyensúlyodat.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/7
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Ősszel 3 csillagjegynek jár a megkésett bocsánatkérés

Ezeket olvassák most

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

5 határ, amit egy egészséges kapcsolatban a szexben sem érdemes átlépni

5 határ, amit egy egészséges kapcsolatban a szexben sem érdemes átlépni

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

8 tárgy, amitől válj meg 40 éves korod előtt – ezt mondják a lakberendezők

8 tárgy, amitől válj meg 40 éves korod előtt – ezt mondják a lakberendezők

A kislányom dührohamot kapott az iskolában – azt hittem, ismerem a lányomat

A kislányom dührohamot kapott az iskolában – azt hittem, ismerem a lányomat

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.