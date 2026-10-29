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„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket
Unsplash

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„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

Schuster Borka
Írta 2026.10.29.
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Három sebész azt mesélte el, melyik volt az a pillanat, amikor egyetlen döntésen múlt, mi történik ezután.

A legtöbben el sem tudjuk képzelni azt, amit azok, akik egy műtőben dolgoznak, nap mint nap megtapasztalnak. Noha a sebész keze nem remeghet, ő is csak emberből van, és van, hogy egy-egy stresszesebb helyzet őt is megérinti, hiszen a műtőben néhány másodperc is elég ahhoz, hogy minden a feje tetejére álljon.

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„A vérzés egy pillanat alatt ellepte a műtéti területet”

Doktor Úr
Unsplash

„Egy teljesen szokványosnak induló hasi műtéten dolgoztam, amikor hirtelen megváltozott minden” – mondja a 42 éves Gábor, általános sebész. „Addig pontosan úgy haladtunk, ahogy terveztük, aztán egyszer csak megindult a vérzés.

Nem az volt ijesztő, hogy vérzett a beteg, hiszen kisebb-nagyobb vérzéssel minden sebész találkozik. Az volt a baj, hogy először nem láttuk pontosan, honnan jön. Néhány másodperc alatt annyi vér jelent meg, hogy a korábban jól kivehető képleteket sem tudtuk tisztán elkülöníteni.

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