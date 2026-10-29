október 29. Nárcisz napja Ma: 17°C Holnap: 15°C ☁️
október 29. Nárcisz napja Ma: 17°C Holnap: 15°C ☁️
Fejvonal a tenyérjóslásban – így olvass belőle
Depositphotos

Címlap / Életmód / Ezotéria / Fejvonal a tenyérjóslásban – így...

Fejvonal a tenyérjóslásban – így olvass belőle

Váradi Petra
Írta 2026.10.29.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A tenyered vonalai a tenyérjóslás hívei szerint a személyiségedről is mesélhetnek. Mutatjuk, hol találod a fejvonalat, és hogyan olvashatsz belőle.

A tenyérjóslás szerint a fejvonal sokat elárulhat a gondolkodásmódodról, a döntéseidhez való hozzáállásodról és arról, hogyan dolgozod fel az információkat. Megmutatjuk, hol keresd a tenyereden, és mit jelenthet a vonal hossza, formája vagy éppen az elhelyezkedése.

Szűz kompatibilitás: 0-tól 10-ig minden csillagjeggyel

Hol található a fejvonal a tenyereden?

A fejvonal a tenyérjóslás egyik legismertebb vonala, amelyet hagyományosan az értelemhez, a gondolkodáshoz és a döntéshozatalhoz kapcsolnak. Általában a hüvelyk- és mutatóujj közötti terület közeléből indul, majd keresztben halad át a tenyéren, többnyire a tenyér külső széle felé.

A vonal hossza, mélysége, iránya és alakja személyenként eltérő lehet. A tenyérjóslás hagyományai ezekhez a különbségekhez különféle jelentéseket társítanak, ám fontos tudni, hogy ezek az értelmezések nem tudományosan igazolt személyiségtesztek, inkább egy régi szimbolikus rendszer részei.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/7
Következő»
🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

„Nem jó nekik semmi”: miért haragszanak a férfiak a mai nőkre?

Ezeket olvassák most

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

5 határ, amit egy egészséges kapcsolatban a szexben sem érdemes átlépni

5 határ, amit egy egészséges kapcsolatban a szexben sem érdemes átlépni

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

8 tárgy, amitől válj meg 40 éves korod előtt – ezt mondják a lakberendezők

8 tárgy, amitől válj meg 40 éves korod előtt – ezt mondják a lakberendezők

A kislányom dührohamot kapott az iskolában – azt hittem, ismerem a lányomat

A kislányom dührohamot kapott az iskolában – azt hittem, ismerem a lányomat

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.