Fejvonal a tenyérjóslásban – így olvass belőle

A tenyered vonalai a tenyérjóslás hívei szerint a személyiségedről is mesélhetnek. Mutatjuk, hol találod a fejvonalat, és hogyan olvashatsz belőle.

A tenyérjóslás szerint a fejvonal sokat elárulhat a gondolkodásmódodról, a döntéseidhez való hozzáállásodról és arról, hogyan dolgozod fel az információkat. Megmutatjuk, hol keresd a tenyereden, és mit jelenthet a vonal hossza, formája vagy éppen az elhelyezkedése.

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Hol található a fejvonal a tenyereden?

A fejvonal a tenyérjóslás egyik legismertebb vonala, amelyet hagyományosan az értelemhez, a gondolkodáshoz és a döntéshozatalhoz kapcsolnak. Általában a hüvelyk- és mutatóujj közötti terület közeléből indul, majd keresztben halad át a tenyéren, többnyire a tenyér külső széle felé.

A vonal hossza, mélysége, iránya és alakja személyenként eltérő lehet. A tenyérjóslás hagyományai ezekhez a különbségekhez különféle jelentéseket társítanak, ám fontos tudni, hogy ezek az értelmezések nem tudományosan igazolt személyiségtesztek, inkább egy régi szimbolikus rendszer részei. Olvass még a témában Lassan sétálók, boltban tévelygők: tényleg olyan türelmetlenek lettünk, hogy mindenkit gyűlölünk, akitől nem tudunk haladni? Másokat megérteni, önmagunkat nem elveszíteni – hol húzódik a határ? Ezt hozza 2026. október 16. a numerológia szerint: befejezések és lezárások Rájöttem, hogy a szüleim csak azért maradtak együtt, mert mindketten megcsalták egymást – és kvittek voltak

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