Fejvonal a tenyérjóslásban – így olvass belőle

A tenyérjóslás szerint a fejvonal sokat elárulhat a gondolkodásmódodról, a döntéseidhez való hozzáállásodról és arról, hogyan dolgozod fel az információkat. Megmutatjuk, hol keresd a tenyereden, és mit jelenthet a vonal hossza, formája vagy éppen az elhelyezkedése.
Hol található a fejvonal a tenyereden?
A fejvonal a tenyérjóslás egyik legismertebb vonala, amelyet hagyományosan az értelemhez, a gondolkodáshoz és a döntéshozatalhoz kapcsolnak. Általában a hüvelyk- és mutatóujj közötti terület közeléből indul, majd keresztben halad át a tenyéren, többnyire a tenyér külső széle felé.
A vonal hossza, mélysége, iránya és alakja személyenként eltérő lehet. A tenyérjóslás hagyományai ezekhez a különbségekhez különféle jelentéseket társítanak, ám fontos tudni, hogy ezek az értelmezések nem tudományosan igazolt személyiségtesztek, inkább egy régi szimbolikus rendszer részei.
Olvass még a témában
Lassan sétálók, boltban tévelygők: tényleg olyan türelmetlenek lettünk, hogy mindenkit gyűlölünk, akitől nem tudunk haladni?
Másokat megérteni, önmagunkat nem elveszíteni – hol húzódik a határ?
Ezt hozza 2026. október 16. a numerológia szerint: befejezések és lezárások
Rájöttem, hogy a szüleim csak azért maradtak együtt, mert mindketten megcsalták egymást – és kvittek voltak
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.