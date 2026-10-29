október 29. Nárcisz napja Ma: 17°C Holnap: 15°C ☁️
október 29. Nárcisz napja Ma: 17°C Holnap: 15°C ☁️
Válassz egy horrorfilmet, megmutatjuk, mi a legrémisztőbb tulajdonságod!

Címlap / Életmód / Lélek / Válassz egy horrorfilmet, megmutatjuk,...

Válassz egy horrorfilmet, megmutatjuk, mi a legrémisztőbb tulajdonságod!

Schuster Borka
Írta 2026.10.29.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Mindenkinek van egy sötétebb oldala, még akkor is, ha a hétköznapokban igyekszik a legjobb formáját hozni.

Lehet, hogy túlságosan ragaszkodsz az igazadhoz, nehezen engedsz közel másokat, vagy éppen olyan jól olvasol az emberekben, hogy néha akaratlanul is a gyenge pontjukra tapintasz.

9 könyv, amit életedben legalább egyszer el kell olvasnod

De vajon melyik az a tulajdonságod, amely mások számára igazán ijesztő lehet? Válassz egy horrorfilmet az alábbiak közül, és fedezd fel a személyiséged árnyoldalát!

Ragyogás

A Stephen King regényéből készült klasszikusban egy család egy elszigetelt szállodában tölti a telet, ahol az apa fokozatosan elveszíti a kapcsolatát a valósággal. Ha ezt a filmet választottad, előfordulhat, hogy nehezen engedsz el egy-egy gondolatot vagy célt.

Olvass még a témában

Ha valami igazán érdekel, hajlamos lehetsz minden más elé helyezni, és csak későn veszed észre, hogy közben a környezeted is háttérbe szorult. A kitartás nagy erény, de ha már semmi másra nem tudsz figyelni, érdemes egy pillanatra megállnod.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kos telihold: 4 csillagjegy, akinek most mindent újra kell gondolnia

Ezeket olvassák most

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

5 határ, amit egy egészséges kapcsolatban a szexben sem érdemes átlépni

5 határ, amit egy egészséges kapcsolatban a szexben sem érdemes átlépni

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

8 tárgy, amitől válj meg 40 éves korod előtt – ezt mondják a lakberendezők

8 tárgy, amitől válj meg 40 éves korod előtt – ezt mondják a lakberendezők

A kislányom dührohamot kapott az iskolában – azt hittem, ismerem a lányomat

A kislányom dührohamot kapott az iskolában – azt hittem, ismerem a lányomat

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.