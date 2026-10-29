Válassz egy horrorfilmet, megmutatjuk, mi a legrémisztőbb tulajdonságod!

Mindenkinek van egy sötétebb oldala, még akkor is, ha a hétköznapokban igyekszik a legjobb formáját hozni.

Lehet, hogy túlságosan ragaszkodsz az igazadhoz, nehezen engedsz közel másokat, vagy éppen olyan jól olvasol az emberekben, hogy néha akaratlanul is a gyenge pontjukra tapintasz.

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De vajon melyik az a tulajdonságod, amely mások számára igazán ijesztő lehet? Válassz egy horrorfilmet az alábbiak közül, és fedezd fel a személyiséged árnyoldalát!

Ragyogás

A Stephen King regényéből készült klasszikusban egy család egy elszigetelt szállodában tölti a telet, ahol az apa fokozatosan elveszíti a kapcsolatát a valósággal. Ha ezt a filmet választottad, előfordulhat, hogy nehezen engedsz el egy-egy gondolatot vagy célt. Olvass még a témában „A feleségem utálja a legjobb barátnőjét” – férfiak, mi az, amit sosem fogtok megérteni a nőkkel kapcsolatban? Okosabb vagy, mint egy csillagász? Teszteld a tudásodat! „A boldogságot nem birtoklod, hanem cselekszed” – Mitől jó egy élet? Spoiler: a sikernek semmi köze hozzá 3 rossz tulajdonság, amit el tudok nézni egy férfinek – és 3, amit nem

Ha valami igazán érdekel, hajlamos lehetsz minden más elé helyezni, és csak későn veszed észre, hogy közben a környezeted is háttérbe szorult. A kitartás nagy erény, de ha már semmi másra nem tudsz figyelni, érdemes egy pillanatra megállnod.

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