8 tárgy, amitől válj meg 40 éves korod előtt – ezt mondják a lakberendezők

A lakberendezők szerint érdemes időtálló, minőségi darabokba fektetni, amelyek valóban tükrözik a stílusodat, miközben a funkcionalitásra is figyelmet fordítasz. A lakás minden négyzetméterének legyen célja: a kihasználatlan, csak különleges alkalmakra fenntartott szobák helyett olyan tereket alakíts ki, amelyek a mindennapjaidat szolgálják.
Nem tudod, hol kezdd a szelektálást? Elsőként azoktól a dolgoktól szabadulj meg, amelyek már nem illenek az életed jelenlegi szakaszához. Ez akkor is jó ötlet, ha már régen betöltötted a negyvenet: rendet tenni sosem késő.
1. Túlságosan tematikus dekorációk
Legyen szó vidéki farmházakat idéző, bohém, rusztikus vagy modern stílusról, nem érdemes mindenáron egyetlen lakberendezési irányzat mellett elköteleződnöd. Az otthonodnak inkább a személyiségedet kell tükröznie, nem pedig úgy festenie, mintha egy film díszlete lenne.
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Válassz néhány jellegzetes kiegészítőt, amelyek utalnak a kedvenc stílusodra, a többi tárgyat pedig ezekhez igazítva válogasd össze. Így sokkal egyedibb és kifinomultabb lesz az összhatás.
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