8 tárgy, amitől válj meg 40 éves korod előtt – ezt mondják a lakberendezők

A negyvenes éveidben a lakberendezés már kevésbé szól a tárgyak felhalmozásáról, és sokkal inkább a tudatos választásokról. Mutatjuk, mely daraboktól érdemes megválnod, hogy otthonod igazán tükrözze a személyiségedet.

A lakberendezők szerint érdemes időtálló, minőségi darabokba fektetni, amelyek valóban tükrözik a stílusodat, miközben a funkcionalitásra is figyelmet fordítasz. A lakás minden négyzetméterének legyen célja: a kihasználatlan, csak különleges alkalmakra fenntartott szobák helyett olyan tereket alakíts ki, amelyek a mindennapjaidat szolgálják.

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem tudod, hol kezdd a szelektálást? Elsőként azoktól a dolgoktól szabadulj meg, amelyek már nem illenek az életed jelenlegi szakaszához. Ez akkor is jó ötlet, ha már régen betöltötted a negyvenet: rendet tenni sosem késő.

1. Túlságosan tematikus dekorációk

Legyen szó vidéki farmházakat idéző, bohém, rusztikus vagy modern stílusról, nem érdemes mindenáron egyetlen lakberendezési irányzat mellett elköteleződnöd. Az otthonodnak inkább a személyiségedet kell tükröznie, nem pedig úgy festenie, mintha egy film díszlete lenne. Olvass még a témában Tudtad, hogy egy teafilterrel kitakaríthatod a fürdőszobádat? Levegős terek és kreatív sarkok: így csempéssz frissességet az otthonodba az Ikrek jegyében Fedezd fel az idén 100 éves David Attenborough varázslatos világát – A Secret Garden mesés brit kertek mélyébe kalauzol Ne dobd ki az üres tojástartót. Ezekre a dolgokra használd fel

Válassz néhány jellegzetes kiegészítőt, amelyek utalnak a kedvenc stílusodra, a többi tárgyat pedig ezekhez igazítva válogasd össze. Így sokkal egyedibb és kifinomultabb lesz az összhatás.

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