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8 tárgy, amitől válj meg 40 éves korod előtt – ezt mondják a lakberendezők
Unsplash

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8 tárgy, amitől válj meg 40 éves korod előtt – ezt mondják a lakberendezők

Fehér Dia
Írta 2026.10.29.
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A negyvenes éveidben a lakberendezés már kevésbé szól a tárgyak felhalmozásáról, és sokkal inkább a tudatos választásokról. Mutatjuk, mely daraboktól érdemes megválnod, hogy otthonod igazán tükrözze a személyiségedet.

A lakberendezők szerint érdemes időtálló, minőségi darabokba fektetni, amelyek valóban tükrözik a stílusodat, miközben a funkcionalitásra is figyelmet fordítasz. A lakás minden négyzetméterének legyen célja: a kihasználatlan, csak különleges alkalmakra fenntartott szobák helyett olyan tereket alakíts ki, amelyek a mindennapjaidat szolgálják.

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Nem tudod, hol kezdd a szelektálást? Elsőként azoktól a dolgoktól szabadulj meg, amelyek már nem illenek az életed jelenlegi szakaszához. Ez akkor is jó ötlet, ha már régen betöltötted a negyvenet: rendet tenni sosem késő.

1. Túlságosan tematikus dekorációk

Túlzott narancssárga dekorációk
Unsplash

Legyen szó vidéki farmházakat idéző, bohém, rusztikus vagy modern stílusról, nem érdemes mindenáron egyetlen lakberendezési irányzat mellett elköteleződnöd. Az otthonodnak inkább a személyiségedet kell tükröznie, nem pedig úgy festenie, mintha egy film díszlete lenne.

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Válassz néhány jellegzetes kiegészítőt, amelyek utalnak a kedvenc stílusodra, a többi tárgyat pedig ezekhez igazítva válogasd össze. Így sokkal egyedibb és kifinomultabb lesz az összhatás.

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