A kislányom dührohamot kapott az iskolában – azt hittem, ismerem a lányomat

Szerintem a legtöbb szülő ismeri azt az automatikus reflexet, hogy ha valaki a gyerekünkről rosszat mond, akkor először védeni kezdjük. Hiszen mi neveltük, a saját értékeink szerint, éveken át próbáltuk megtanítani neki, mi a helyes, és hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ami nála történik, abban biztosan van valami magyarázat. Én is így voltam ezzel, egészen addig a délutánig, amikor felhívott a tanárnő.
A telefonhívás
Épp munkából jöttem haza, amikor megcsörrent a telefon. A tanárnő nyugodt, de komoly hangon azt mondta, hogy a kislányom aznap nagyon dühös lett egy osztálytársára, kiabált vele, a földre dobta a füzetét, és meglökte a másik gyereket. Először azt hittem, rosszul hallom. A lányom, aki otthon még a legkisebb bogarat is kimenti az ablakon, ilyet biztosan nem csinált volna.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.