A kislányom dührohamot kapott az iskolában – azt hittem, ismerem a lányomat

A legtöbb szülő ösztönösen védi a gyerekét, ha valaki rosszat mond róla – én is így tettem, egészen addig, amíg a tanárnő fel nem hívott. Ami ezután következett, az nemcsak a lányomról, hanem rólam is sokat elárult.

Szerintem a legtöbb szülő ismeri azt az automatikus reflexet, hogy ha valaki a gyerekünkről rosszat mond, akkor először védeni kezdjük. Hiszen mi neveltük, a saját értékeink szerint, éveken át próbáltuk megtanítani neki, mi a helyes, és hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ami nála történik, abban biztosan van valami magyarázat. Én is így voltam ezzel, egészen addig a délutánig, amikor felhívott a tanárnő.

Rák és Skorpió: a kötelék, ami sosem szakad el teljesen A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A telefonhívás

Épp munkából jöttem haza, amikor megcsörrent a telefon. A tanárnő nyugodt, de komoly hangon azt mondta, hogy a kislányom aznap nagyon dühös lett egy osztálytársára, kiabált vele, a földre dobta a füzetét, és meglökte a másik gyereket. Először azt hittem, rosszul hallom. A lányom, aki otthon még a legkisebb bogarat is kimenti az ablakon, ilyet biztosan nem csinált volna.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.