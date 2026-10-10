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Ez mutatja, hogy valóban biztonságban érzed-e magad valaki mellett – a pszichológia szerint
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Ez mutatja, hogy valóban biztonságban érzed-e magad valaki mellett – a pszichológia szerint

Farkas Izabella
Írta 2026.10.10.
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A csend nem mindig jelent távolságot két ember között, sőt, néha éppen a legmélyebb bizalom jele. Mutatjuk, mit árul el rólatok, ha szavak nélkül is jól érzitek magatokat egymás társaságában.

Ott ülnek a kanapén, az egyik a telefonját nézi, a másik egy könyvet lapoz, és percekig egy szó sem hangzik el. Senki nem feszeng, senki nem érzi úgy, hogy valamit mondania kellene, csak mert csend van. Ez a jelenet a legtöbb kapcsolatban simán kínossá válna, mégis vannak párok és barátságok, ahol pont ez a hallgatás a legnyugodtabb pillanat a napban.

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A pszichológia ezt a jelenséget komfortos csendnek nevezi, és a párkapcsolati kommunikációval foglalkozó kutatások szerint az egyik legárulkodóbb jele annak, hogy valaki mellett valóban biztonságban érezzük magunkat. Nem a nagy vallomások, nem a folyamatos beszélgetés, hanem az, hogy képesek vagyunk szó nélkül is jelen lenni egymás mellett anélkül, hogy ez távolságnak vagy feszültségnek hatna.

Miért pont a csend árulkodik a legtöbbről

John Bowlby és Mary Ainsworth kötődéselmélete szerint a biztonságos kötődésű emberek nem azért maradnak egy kapcsolatban, mert folyamatosan bizonygatniuk kell az odatartozásukat. Ők azok, akik el tudják engedni a kontrollt egy pillanatra: nem figyelik görcsösen a másik reakcióját, nem félnek attól, hogy a csend azt jelenti, valami baj van. A bizonytalan kötődés ezzel szemben nem egységes élményt jelent: a szorongó kötődésű emberek gyakran pont a csendtől rettegnek a legjobban, mert számukra az üres tér azt sugallja, hogy a kapcsolat ingatag, és sürgősen tenni kell valamit, hogy ne vesszen el a figyelem. Az elkerülő kötődésű emberek számára viszont a csend éppen hogy kényelmes, hiszen teret ad az autonómiának, ez azonban a partnerükben néha az elhanyagoltság érzését keltheti.

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A komfortos csend tehát nem a kommunikáció hiánya, hanem egy másfajta kommunikáció. Azt üzeni: nem kell szórakoztatnom téged, nem kell folyamatosan bizonyítanom, hogy érdekes vagyok, és te sem vársz tőlem ilyesmit.

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