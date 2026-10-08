Erre a testi tünetre figyelj ősszel, ha folyton elhagy az energiád

Ha ősszel állandóan fáradt vagy, és közben folyton hideg a kezed vagy a lábad, ezt a testi tünetet nem érdemes figyelmen kívül hagyni.
Ősszel természetes, hogy hamarabb elfáradunk, de ha a kimerültséghez egy furcsa testi tünet is társul, arra már érdemes jobban odafigyelni. A tartósan hideg kéz és láb ugyanis nem feltétlenül csak a hűvösebb idő miatt jelentkezik, különösen akkor, ha közben az energiaszinted is látványosan visszaesik.
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A tünet, amit könnyű félreérteni
A hideg kéz és láb önmagában természetes jelenség lehet, főleg amikor hűvösebbre fordul az idő. Ami viszont már figyelmet érdemel, ha a végtagok tartósan hidegek, akkor is, amikor mások nem fáznak, és ez rendszeresen együtt jár kimerültséggel, koncentrációs nehézségekkel vagy állandó fázóssággal. Ilyenkor nem feltétlenül maga a hidegérzet a probléma, hanem az, hogy mi állhat a háttérben.