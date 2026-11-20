Két tenyér, két teljesen különböző hőmérséklet. Az egyik kezed kellemesen langyos, a másik pedig szinte jéghideg, pedig ugyanabban a szobában ülsz, és ugyanazt a ruhát viseled. Az alkalmanként jelentkező különbség sokszor ártalmatlan, de ha rendszeresen csak az egyik kezed hideg, érdemes megfigyelni, milyen körülmények között jelentkezik, és társul-e hozzá más tünet.
A vérkeringés egyenetlensége
A kéz hőmérsékletét jelentősen befolyásolja, mennyi vér jut el a bőr apró ereihez. A két kéz vérellátása pillanatnyilag eltérhet, például a környezeti hőmérséklet, a testhelyzet vagy az erek összehúzódása miatt. Emiatt előfordulhat, hogy az egyik kezed hidegebbnek érződik a másiknál.
Az enyhe, időszakos különbség általában nem ad okot aggodalomra, különösen akkor, ha a kéz színe normális, nincs fájdalom vagy zsibbadás, és a hőmérséklete rövid időn belül rendeződik. Ha azonban tartósan csak az egyik kéz hideg, felmerülhet valamilyen helyi keringési probléma is.
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