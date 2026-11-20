Nem mindig ártalmatlan, ha csak az egyik kezed hideg. Ismerd meg a lehetséges okokat, és tudd meg, milyen tünetek esetén nem szabad halogatni az orvosi vizsgálatot.

Két tenyér, két teljesen különböző hőmérséklet. Az egyik kezed kellemesen langyos, a másik pedig szinte jéghideg, pedig ugyanabban a szobában ülsz, és ugyanazt a ruhát viseled. Az alkalmanként jelentkező különbség sokszor ártalmatlan, de ha rendszeresen csak az egyik kezed hideg, érdemes megfigyelni, milyen körülmények között jelentkezik, és társul-e hozzá más tünet.

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A vérkeringés egyenetlensége

A kéz hőmérsékletét jelentősen befolyásolja, mennyi vér jut el a bőr apró ereihez. A két kéz vérellátása pillanatnyilag eltérhet, például a környezeti hőmérséklet, a testhelyzet vagy az erek összehúzódása miatt. Emiatt előfordulhat, hogy az egyik kezed hidegebbnek érződik a másiknál.

Az enyhe, időszakos különbség általában nem ad okot aggodalomra, különösen akkor, ha a kéz színe normális, nincs fájdalom vagy zsibbadás, és a hőmérséklete rövid időn belül rendeződik. Ha azonban tartósan csak az egyik kéz hideg, felmerülhet valamilyen helyi keringési probléma is. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 6. a numerológia szerint: búcsú és lezárás Ezt hozza 2026. november 13. a numerológia szerint: befelé fordulás és elcsendesedés 5 jel, ami azt üzeni, hogy a szeretteid vigyáznak rád fentről Te is bekapcsolt tévénél alszol el? Egy új kutatás szerint súlyos ára lehet

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