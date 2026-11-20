Kimaradsz fontos információkból, visszahallod a szavaidat, és a kollégák is távolságtartóbbak? Mutatjuk, mire érdemes figyelned a munkahelyeden.

Az irodai légkör ritkán válik egyik napról a másikra feszültté. Inkább apró, nehezen megfogható változásokból áll össze a kép: egy félbehagyott mondat, egy furcsa pillantás, egy értekezlet, amelyről valahogy lemaradtál. Ha az utóbbi időben azt érzed, hogy valami megváltozott a kolléganőddel való kapcsolatodban, érdemes tudatosan megfigyelni a viselkedését. Egyetlen kellemetlen helyzet még nem bizonyít semmit, de ha több visszatérő jel is ugyanabba az irányba mutat, nem árt utánajárni a dolgoknak.

4 csillagjegy, akit a sors nehéz leckékkel próbál A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Hirtelen feltűnően kedves lett veled

Ha valaki egyik napról a másikra sokkal barátságosabbá válik, miközben korábban alig beszéltetek, az önmagában még nem feltétlenül jelent rosszat. Lehet, hogy egyszerűen változott a hozzáállása, vagy szeretné rendezni a kapcsolatotokat. Gyanúsabb lehet viszont, ha a kedvessége helyzetfüggő, például főként a vezetőség jelenlétében válik feltűnővé, négyszemközt pedig továbbra is távolságtartó.

Érdemes azt is megfigyelni, hogy a figyelmesség mögött valódi érdeklődés áll-e, vagy inkább csak a látszat kedvéért viselkedik így. Olvass még a témában A testtartásunk hatással van a hangulatunkra és a döntéseinkre – egy új kutatás szerint Ősszel és télen lecsökkenhet a D-vitamin-szinted: dietetikusok elmondják, mit tehetsz ellene Az a nő, aki mindig jól van, szerintem a legkevésbé van jól Melyik növény illik hozzád az alapján, hogy mire vágysz leginkább az életben?

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