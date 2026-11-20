Az irodai légkör ritkán válik egyik napról a másikra feszültté. Inkább apró, nehezen megfogható változásokból áll össze a kép: egy félbehagyott mondat, egy furcsa pillantás, egy értekezlet, amelyről valahogy lemaradtál. Ha az utóbbi időben azt érzed, hogy valami megváltozott a kolléganőddel való kapcsolatodban, érdemes tudatosan megfigyelni a viselkedését. Egyetlen kellemetlen helyzet még nem bizonyít semmit, de ha több visszatérő jel is ugyanabba az irányba mutat, nem árt utánajárni a dolgoknak.
1. Hirtelen feltűnően kedves lett veled
Ha valaki egyik napról a másikra sokkal barátságosabbá válik, miközben korábban alig beszéltetek, az önmagában még nem feltétlenül jelent rosszat. Lehet, hogy egyszerűen változott a hozzáállása, vagy szeretné rendezni a kapcsolatotokat. Gyanúsabb lehet viszont, ha a kedvessége helyzetfüggő, például főként a vezetőség jelenlétében válik feltűnővé, négyszemközt pedig továbbra is távolságtartó.
Érdemes azt is megfigyelni, hogy a figyelmesség mögött valódi érdeklődés áll-e, vagy inkább csak a látszat kedvéért viselkedik így.
Olvass még a témában
A testtartásunk hatással van a hangulatunkra és a döntéseinkre – egy új kutatás szerint
Ősszel és télen lecsökkenhet a D-vitamin-szinted: dietetikusok elmondják, mit tehetsz ellene
Az a nő, aki mindig jól van, szerintem a legkevésbé van jól
Melyik növény illik hozzád az alapján, hogy mire vágysz leginkább az életben?
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.