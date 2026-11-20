Mindig ugyanaz főz, vásárol és készül a családi összejövetelekre? Egy apró változtatással sikerült igazságosabbá tenni a közös vacsorákat.

A harmadik tepsi süteményt tettem a konyhapultra, amikor eldöntöttem, hogy jövőre ez másképp lesz. Nem azért, mert nem szeretek vendégeket fogadni, vagy mert sajnálnám az időt a készülődésre. Egyszerűen feltűnt, hogy a családi összejövetelek előtt valahogy mindig ugyanazokra az emberekre hárul a legtöbb feladat. És ami eleinte szívesen vállalt segítségnek indult, az évek alatt szinte kötelező programmá vált.

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Amikor a családi segítségből kimondatlan elvárás lesz

Nálunk a vasárnapi családi vacsorák rendjét senki sem beszélte meg külön. Anyáék adják a helyszínt, anya főzi meg a fogások nagy részét, a húgom, Niki és a sógorom, Peti általában bort hoznak, én pedig gondoskodom valamilyen előételről vagy vendégváró falatról. Egyszerűen így alakult, és mivel mindenki megszokta, senkinek nem jutott eszébe megkérdezni, hogy szeretnénk-e változtatni rajta.

Aznap este, amikor a süteményeket dobozokba pakoltam, Niki bedugta a fejét a konyhába, és könnyedén megjegyezte, hogy a következő alkalommal is készítsek valami sósat, mert anyáéknál mindig hamar elfogy. Nem gondolt vele semmi rosszat, ez volt a megszokott mondat, amit már sokszor hallottam. Most mégis elgondolkodtatott. Olvass még a témában „Túl hangosan nevettem” – Mi az, amiért a nők elnézést kérnek, a férfiak viszont soha? A tudat, ami megelőzi a halált: megjártam az előrehozott gyász csendes poklát 96 éves nagyik hódítják meg a TikTokot – de miért is várnánk el az idősektől, hogy láthatatlanná váljanak? Ezt hozza 2026. november 10. a numerológia szerint: stabilitás és rend

Számoltam egy kicsit magamban. A bevásárlás, az előkészületek, a sütés, a csomagolás és a konyha rendbetétele együtt órákat vett igénybe. Niki és Peti ezzel szemben általában beugrottak a boltba, kiválasztottak egy-két üveg bort, és már indulhattak is. Nem a borral volt bajom, és azzal sem, hogy valaki nem szeret főzni.

Az zavart, hogy a készülődés terhe évek óta szinte automatikusan ugyanazokra az emberekre jutott.

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