Vannak, akik könnyedén elbeszélgetnek bárkivel az időjárásról, a hétvégi tervekről vagy a legújabb sorozatokról, mások viszont néhány perc után már valami tartalmasabb témára vágynak. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen nehezen viselik az üres udvariassági köröket, és sokkal jobban értékelik az őszinte, mély beszélgetéseket.
1. Skorpió
A Skorpió nem igazán szeret sokáig a felszínen maradni. Bár társaságban megfigyelőként is jól érzi magát, ritkán elégíti ki egy olyan beszélgetés, amely kizárólag a napi teendőkről vagy jelentéktelen apróságokról szól. Az őszinteség és az érzelmi mélység sokkal fontosabb számára, mint a kötelező udvariaskodás. Szívesebben beszélget arról, mit gondol valaki valójában, milyen élmények formálták, vagy mi rejlik egy-egy döntés mögött. Nem feltétlenül nyílik meg mindenkinek, de ha bizalmat szavaz valakinek, igazán tartalmas beszélgetésekre lehet számítani tőle.
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