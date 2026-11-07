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A csillagjegyed erőssége lehet a legnagyobb vakfoltod is – vajon te felismered a sajátodat?
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A csillagjegyed erőssége lehet a legnagyobb vakfoltod is – vajon te felismered a sajátodat?

Szabó Erzsébet
Írta 2026.11.07.
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