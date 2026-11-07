A csillagjegyed erőssége lehet a legnagyobb vakfoltod is – vajon te felismered a sajátodat?

Kos – a lendület, ami néha túl sok
Ha Kos vagy, valószínűleg nem szeretsz sokáig egy helyben toporogni. Ha kitalálsz valamit, inkább belevágsz, mint hogy hosszasan mérlegeld a lehetőségeket. Ez a bátorság sok helyzetből lendíthet ki, de a türelmetlenség könnyen keresztbe is tehet neked.
Különösen akkor, ha mások nem tartják veled a tempót, vagy egy feladat több időt igényel, mint gondoltad. Ilyenkor hajlamos lehetsz elhamarkodottan dönteni, vagy átvenni az irányítást, csak hogy végre haladjanak a dolgok.
Bika – a makacs kitartás, ami nem enged tovább
A Bika kitartása és megbízhatósága nagy érték, legyen szó munkáról, párkapcsolatról vagy egy régóta dédelgetett célról. Csakhogy néha akkor is ragaszkodhatsz valamihez, amikor már te magad is érzed, hogy nem működik igazán.
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Főleg, hogy egy megszokott helyzet biztonságosabbnak tűnhet, mint az ismeretlen, még akkor is, ha közben egyre kevésbé érzed jól magad benne. Nem könnyű elengedni azt, amibe sokat tettél, de attól, hogy valami régen jó volt, még nem biztos, hogy most is az…
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