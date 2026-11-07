„Hogyhogy én is keljek fel éjszaka a babához?!” Amikor a privilegizált férfinak az egyenlőség elnyomásnak tűnik

Pedig a valóságban csak egy kis kényelmetlenséget tapasztal, amiért elveszítette a kiváltságait. Öt igaz történet arról, amikor a férfiak először szembesültek azzal, amit a nők már rég megszoktak.

A kísérő

A társaságban az egyik „nagy utazó” srác tragikusan elmesélte, hogy éppen polgárháború van abban az afrikai országban ahova ő utazni szeretne, így sajnos csak helyi kísérővel tud majd mozogni az országban. És nekünk, a társaság nőtagjainak együttérzően kellett (volna) végighallgatnunk, hogy ez mennyire „elrontja az utazása hangulatát, amikor ő pont magányos kalandozásra vágyik.”

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Amikor befejezte, a csajokból egyszerre tört ki a nevetés, és felvilágosítottuk szegény kalandort, hogy gondoljon bele: VELÜNK mi történne, ha egyedül próbálnánk belépni abba az országba.

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