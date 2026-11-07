november 7. Rezső napja Ma: 10°C Holnap: 10°C ☁️
november 7. Rezső napja Ma: 10°C Holnap: 10°C ☁️
„Hogyhogy én is keljek fel éjszaka a babához?!” Amikor a privilegizált férfinak az egyenlőség elnyomásnak tűnik
Unsplash

Címlap / Életmód / Lélek / „Hogyhogy én is keljek fel éjszaka a...

„Hogyhogy én is keljek fel éjszaka a babához?!” Amikor a privilegizált férfinak az egyenlőség elnyomásnak tűnik

Szőke Angéla
Írta 2026.11.07.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Pedig a valóságban csak egy kis kényelmetlenséget tapasztal, amiért elveszítette a kiváltságait. Öt igaz történet arról, amikor a férfiak először szembesültek azzal, amit a nők már rég megszoktak.

A kísérő

A társaságban az egyik „nagy utazó” srác tragikusan elmesélte, hogy éppen polgárháború van abban az afrikai országban ahova ő utazni szeretne, így sajnos csak helyi kísérővel tud majd mozogni az országban. És nekünk, a társaság nőtagjainak együttérzően kellett (volna) végighallgatnunk, hogy ez mennyire „elrontja az utazása hangulatát, amikor ő pont magányos kalandozásra vágyik.”

Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád

Amikor befejezte, a csajokból egyszerre tört ki a nevetés, és felvilágosítottuk szegény kalandort, hogy gondoljon bele: VELÜNK mi történne, ha egyedül próbálnánk belépni abba az országba.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Melyik kínai állatjegy vagy? Ezt árulja el a személyiségedről

Ezeket olvassák most

„Be akarta perelni, mert kocogni jár” – Ügyvédek mesélnek a legőrültebb megkeresésekről

„Be akarta perelni, mert kocogni jár” – Ügyvédek mesélnek a legőrültebb megkeresésekről

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Fügét termeszteni a kertben? Mutatjuk, mikor ültesd, hogyan gondozd, és mikorra várd az első termést

Fügét termeszteni a kertben? Mutatjuk, mikor ültesd, hogyan gondozd, és mikorra várd az első termést

3 csillagjegy, aki nem tudja kimutatni a szeretetét

3 csillagjegy, aki nem tudja kimutatni a szeretetét

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

„Kirúgták a munkahelyéről, de nem árulta el” – a búcsúleveléből tudtam meg

„Kirúgták a munkahelyéről, de nem árulta el” – a búcsúleveléből tudtam meg

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.