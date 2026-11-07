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Napi horoszkóp 2026. november 7. – Heves érzelmek dúlnak
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Napi horoszkóp 2026. november 7. – Heves érzelmek dúlnak

Arany Inez
Írta 2026.11.07.
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A szombati nap érzelmileg intenzív fordulatokat és váratlan felismeréseket hozhat, miközben a múltból felbukkanó kérdések is egyre nagyobb figyelmet követelhetnek. A retrográd Merkúr és Vénusz hatására régi érzések, lezáratlan ügyek és kimondatlan gondolatok kerülhetnek előtérbe, ezért érdemes alaposan átgondolni, mit szeretnénk valójában. A Hold esti jegyváltása tovább fokozhatja az érzelmi feszültséget, így egy apró konfliktus is mélyebb indulatokat hozhat felszínre. A szombati horoszkóp megmutatja, mely csillagjegyek számíthatnak váratlan felismerésekre, és kiknek érdemes óvatosabban kezelniük a kapcsolataikat.

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Ma reggel talán nehezen indul be a motor, de amint felpörögsz, nincs megállás. Sok energiát érzel magadban, és ezt érdemes valami hasznosra fordítani. Ha régóta halogatsz egy otthoni teendőt, most épp jó alkalom lehet rá. A mozgás és a tevékenység segít kiengedni a felgyülemlett feszültséget, ami az elmúlt napokban összegyűlt benned.

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