6 dolog, amit csak azok értenek, akik szeretnek egyedül lenni

Aki szeret egyedül lenni, annak a csend nem magányt, hanem feltöltődést jelent. Van néhány apró dolog, amit igazán csak azok értenek, akiknek a saját társaságukban is teljes az életük.
1. A csend nem hiány, hanem forrás
Sokan úgy gondolnak az egyedüllétre, mintha abban valami hiányozna: társaság, program, inger. Aki viszont szereti ezt az állapotot, az tudja, hogy a csend nem ürességet jelent, hanem teret ad a gondolatoknak. Ilyenkor lehet végiggondolni egy döntést, feldolgozni egy nehéz napot, vagy egyszerűen csak létezni kapkodás nélkül.
2. Az egyedüllét nem egyenlő a magánnyal
A magány azt jelenti, hogy valaki hiányol kapcsolatokat, az egyedüllét viszont tudatosan választott állapot. Aki szeret egyedül lenni, az pontosan érzi ezt a különbséget a bőrén: lehet tele az élete barátokkal, szerető családdal, mégis szüksége van rendszeres időre, amit senkivel sem kell megosztania. Ez nem elzárkózás, hanem egyfajta belső egyensúly fenntartása.
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