5 trendszín, amitől frissebbnek és fiatalosabbnak tűnhet az arcod

A tükörben néha nem a ráncok miatt tűnünk fáradtnak, hanem azért, mert rossz színt viselünk az arcunk közelében.

Egy stylist vagy sminkes számára ez alapvetés: a bőr tónusa, a szemfehérje és az ajak színe mind reagál arra, mi van mellettük, a nyakláncon, a felső kollárján vagy éppen a szemhéjon. Van öt olyan árnyalat, amit a szakma visszatérően ajánl, ha valaki frissebb, pihentebb arcot szeretne mutatni anélkül, hogy bármit is megváltoztatna a bőrén.

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1. Korall és barack

A korall és a barackos árnyalatok azért működnek szinte minden bőrtónuson, mert melegséget visznek az archoz anélkül, hogy tolakodóak lennének. Egy korallszínű pirosító vagy rúzs felélénkíti a bőrt, mintha az illető épp most jött volna egy jó hosszú sétáról. A hideg, szürkés rózsaszínekkel ellentétben a korall nem hangsúlyozza ki a fáradtságot, hanem elfedi.

Ruhában ugyanez a logika érvényes: egy barackszínű blúz vagy sál az arc közelében azonnal melegebb, egészségesebb benyomást kelt, mint egy hűvös szürke vagy jeges kék darab. Olvass még a témában „Vizes hajat vasaltam és leégett” 12 katasztrofálisan végződő szépség baki Van egy japán hajmosási technika, amitől gyorsabban nő a hajad Ha trendbe burkolóznál: ez az a szín, amire szükséged lesz idén ősszel a cipőiden A visszatérő divat, amit imádunk: a bootcut farmer újra hódít

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