október 29. Nárcisz napja Ma: 17°C Holnap: 16°C ☁️
október 29. Nárcisz napja Ma: 17°C Holnap: 16°C ☁️
5 csillagjegy, akiket napokig megvisel egy vita
Unsplash

Címlap / Életmód / Ezotéria / 5 csillagjegy, akiket napokig megvisel...

5 csillagjegy, akiket napokig megvisel egy vita

Farkas Izabella
Írta 2026.10.29.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A vita már rég lezárult, a másik fél talán el is felejtette, mi hangzott el pontosan, ám van, akinek a fejében órákkal, sőt napokkal később is pörög a jelenet.

Újra lejátssza a mondatokat, kiegészíti őket egy frappánsabb válasszal, aztán elkezdi bánni, hogy miért nem azt mondta, amit most, utólag olyan tisztán lát. Az asztrológia szerint ez nem mindenkinél egyforma mértékű jelenség: van, akit egy nézeteltérés percek alatt elenged, és van, aki napokig viszi magával a párbeszédet, mint egy be nem fejezett házi feladatot.

A legféltékenyebb és legbirtoklóbb csillagjegyek rangsora

Bak

A Bak a vitát is úgy kezeli, mint egy munkaügyi tárgyalást: szeretné, ha minden érv a helyén lenne, és frusztrálja, ha a hév miatt nem úgy fogalmazott, ahogy a fejében előre eltervezte. Egy hétfői megbeszélésen, ahol a főnöke lesöpörte a javaslatát, egész nap azon rágódhat, hogy miért nem állt ki határozottabban az ötlete mellett. Este, vacsora közben is ott motoszkál benne a gondolat, hogy kellett volna egy számmal, egy konkrét példával alátámasztania, amit mondott. A kontroll hiánya zavarja a legjobban: nem a vereséget nehéz lenyelnie, hanem azt, hogy nem a legjobb formáját hozta.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

10 laktató diétás vacsora, ami után nem leszel éhes

Ezeket olvassák most

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

3 csillagjegy, akinek novemberben végre megtérül a kemény munkája

3 csillagjegy, akinek novemberben végre megtérül a kemény munkája

8 tárgy, amitől válj meg 40 éves korod előtt – ezt mondják a lakberendezők

8 tárgy, amitől válj meg 40 éves korod előtt – ezt mondják a lakberendezők

5 trendszín, amitől frissebbnek és fiatalosabbnak tűnhet az arcod

5 trendszín, amitől frissebbnek és fiatalosabbnak tűnhet az arcod

111 angyalszám üzenete az új kezdetekről, a manifesztálásról és a szerelemről

111 angyalszám üzenete az új kezdetekről, a manifesztálásról és a szerelemről

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.