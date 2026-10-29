5 csillagjegy, akiket napokig megvisel egy vita

A vita már rég lezárult, a másik fél talán el is felejtette, mi hangzott el pontosan, ám van, akinek a fejében órákkal, sőt napokkal később is pörög a jelenet.

Újra lejátssza a mondatokat, kiegészíti őket egy frappánsabb válasszal, aztán elkezdi bánni, hogy miért nem azt mondta, amit most, utólag olyan tisztán lát. Az asztrológia szerint ez nem mindenkinél egyforma mértékű jelenség: van, akit egy nézeteltérés percek alatt elenged, és van, aki napokig viszi magával a párbeszédet, mint egy be nem fejezett házi feladatot.

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Bak

A Bak a vitát is úgy kezeli, mint egy munkaügyi tárgyalást: szeretné, ha minden érv a helyén lenne, és frusztrálja, ha a hév miatt nem úgy fogalmazott, ahogy a fejében előre eltervezte. Egy hétfői megbeszélésen, ahol a főnöke lesöpörte a javaslatát, egész nap azon rágódhat, hogy miért nem állt ki határozottabban az ötlete mellett. Este, vacsora közben is ott motoszkál benne a gondolat, hogy kellett volna egy számmal, egy konkrét példával alátámasztania, amit mondott. A kontroll hiánya zavarja a legjobban: nem a vereséget nehéz lenyelnie, hanem azt, hogy nem a legjobb formáját hozta.

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