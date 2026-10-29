Ez a kis papírdarab egy csoda ablakpucoláshoz! Meglepően praktikus

A konyhaszekrényben lapuló kávéfilter nem csak a reggeli kávéhoz jó.

Sok háztartásban évek óta bevett szokás, hogy a felesleges, fel nem használt filterpapírokkal takarítanak, és ha kipróbáljuk, hamar megértjük, miért.

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Miért pont a kávéfilter?

A papír szálszerkezete sűrű, mégis rendkívül puha, ezért nem karcolja az üveget, ellenben remekül felissza a nedvességet és a port. Ez a kombináció teszi alkalmassá arra, hogy üveget, tükröt vagy akár csempét fényesítsünk vele anélkül, hogy csíkos maradna a felület. A szokásos rongyok és papírtörlők gyakran éppen azért hagynak foltot, mert szöszölnek vagy egyenetlenül szívják fel a vizet, a kávéfilter viszont nem ereszt szöszt, és egyenletesen törli le a folyadékot.

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