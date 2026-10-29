Okosabb vagy, mint egy csillagász? Teszteld a tudásodat!

13 kérdés természetről, történelemről, filmekről és zenéről – derítsd ki, mennyire állod meg a helyed egy igazi tudáspróbán!

Van, aki a bolygók holdjaival van tisztában, más a focimeccsek szabályaival, megint más azzal, ki énekelte a kilencvenes évek egyik legnagyobb filmslágerét. A mai kvízünkben mindhárom (és még jó pár más terület) szóba kerül, úgyhogy aki azt hiszi, csak a szakterületén üti meg a mércét, most bizonyíthat az összes fronton.

„Elhagytam a férjem egy nyaralás miatt”: a döntés, amit senki nem értett A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A kérdések fele a természet és a hétköznapi tudomány világából jön – a szívünktől a bolygókon át a hangsebességig –, a többi pedig történelemből, földrajzból, filmekből és irodalomból szemezget. Pont annyi csavar van bennük, hogy még a legbiztosabb tudású olvasó is megizzadjon egy-két kérdésnél.

Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól szerepelj, elég egy kis figyelem és néhány jól bevésett tény. A végén pontos visszajelzést kapsz arról, hol állsz a képzeletbeli tudásrangsorban. Olvass még a témában Kávészünetes kvíz: bevágod mind a 10 kérdést? Teszteld magad: Felismered az évezredforduló legnagyobb nyári slágereit egyetlen dalszövegrészletből? Teszteld: Melyik őszi bekuckózós hangulat passzol hozzád? Bocsi, de ha ez a 20 dolog ismerős, akkor hivatalosan öregnek számítasz

Készen állsz? Kattints, és derítsd ki, vajon egy csillagász is megirigyelné-e a tudásodat!

0% Hány foga van egy egészséges felnőtt embernek, ha már mind kinőtt (a bölcsességfogakkal együtt)? 28 36 32 Helyes! Helytelen! A felnőtt fogazat teljes kiépülése után 32 fog alkotja a fogsort, beleértve a négy bölcsességfogat is. Tovább >> Melyik bolygónak nincs természetes holdja a Naprendszerben az alábbiak közül? Merkúr Jupiter Mars Helyes! Helytelen! A Merkúrnak nincs holdja, akárcsak a Vénusznak – a kis méretük és a Naphoz való közelségük miatt nem tudtak tartósan holdat megtartani. Tovább >> Mekkora körülbelül a hangsebesség a levegőben, szobahőmérsékleten? kb. 34 méter/másodperc kb. 340 méter/másodperc kb. 3400 méter/másodperc Helyes! Helytelen! A hang a levegőben körülbelül 340 méter másodpercenkénti sebességgel terjed, ami jóval lassabb, mint a fény sebessége. Tovább >> Melyik az emberi test legnagyobb izma? A farizom (gluteus maximus) A hátizom A combizom Helyes! Helytelen! A farizom, azaz a gluteus maximus a legnagyobb és legerősebb izmunk, kulcsszerepet játszik a felegyenesedésben és a járásban. Tovább >> Mi szállítja elsősorban az oxigént a vérben? A fehérvérsejtek A vörösvértestek (hemoglobin) A vérlemezkék Helyes! Helytelen! A vörösvértestekben található hemoglobin köti meg az oxigént a tüdőben, és juttatja el a szervekhez. Tovább >> Melyik évben kezdődött az első világháború? 1916 1912 1914 Helyes! Helytelen! Az első világháború 1914-ben tört ki, miután Ferenc Ferdinándot, az Osztrák–Magyar Monarchia trónörökösét Szarajevóban meggyilkolták. Tovább >> Melyik ország fővárosa Ottawa? Ausztrália Egyesült Államok Kanada Helyes! Helytelen! Ottawa Kanada fővárosa, bár az ország legnagyobb és legismertebb városa Toronto, illetve a francia nyelvű Montreal. Tovább >> Melyik filmben hangzik el a híres mondat: „Az élet olyan, mint egy doboz csoki”? Rain Man A remény rabjai Forrest Gump Helyes! Helytelen! A mondat az 1994-es Forrest Gump című filmből vált világszerte ismertté, Tom Hanks főszereplésével. Tovább >> Ki énekelte a „My Heart Will Go On” című dalt a Titanic című film betétdalaként? Whitney Houston Mariah Carey Celine Dion Helyes! Helytelen! Celine Dion kanadai énekesnő adta elő a dalt, amely az 1997-es Titanic filmzenéjének részeként világslágerré vált. Tovább >> Ki írta a „Jane Eyre” című regényt? Emily Brontë Jane Austen Charlotte Brontë Helyes! Helytelen! A regényt Charlotte Brontë angol írónő jelentette meg 1847-ben, a könyv azóta a klasszikus angol irodalom egyik alappillére. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy csillagász? Teszteld a tudásodat! Még csillagásznak nem csillagásznak, de kezdő érdeklődőnek már remek Volt pár kérdés, ami most kifogott rajtad, de ez semmiképp sem szégyen – a tudás apránként épül, és te éppen most tettél hozzá pár téglát. Nézz utána a témáknak, amik most meglepőek voltak, és legközelebb egészen más eredménnyel zárhatod a kvízt! Szilárd alapokon állsz, csak egy kis csiszolás kell még Jó arányban hoztad a helyes válaszokat, látszik, hogy nem most találkozol először a tudáskvízekkel. Még van hova fejlődnöd, de egy átlagos vetélkedőn simán megállnád a helyed – sőt, talán még egy csillagászt is meglepnél egy-két válasszal. Egy igazi csillagász is elismerően bólintana Lenyűgöző teljesítmény: a kérdések döntő többségére pontosan tudtad a választ, legyen szó bolygókról, izmokról vagy filmes idézetekről. Ha van olyan baráti társaság, ahol te vagy a kvízmester, most hivatalosan is megerősítést nyertél erre a pozícióra. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármilyen eredményt is értél el, egy biztos: a tudás sosem vész kárba, legfeljebb egy következő kvízben kamatozik majd!

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