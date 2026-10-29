Okosabb vagy, mint egy csillagász? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a bolygók holdjaival van tisztában, más a focimeccsek szabályaival, megint más azzal, ki énekelte a kilencvenes évek egyik legnagyobb filmslágerét. A mai kvízünkben mindhárom (és még jó pár más terület) szóba kerül, úgyhogy aki azt hiszi, csak a szakterületén üti meg a mércét, most bizonyíthat az összes fronton.
A kérdések fele a természet és a hétköznapi tudomány világából jön – a szívünktől a bolygókon át a hangsebességig –, a többi pedig történelemből, földrajzból, filmekből és irodalomból szemezget. Pont annyi csavar van bennük, hogy még a legbiztosabb tudású olvasó is megizzadjon egy-két kérdésnél.
Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól szerepelj, elég egy kis figyelem és néhány jól bevésett tény. A végén pontos visszajelzést kapsz arról, hol állsz a képzeletbeli tudásrangsorban.
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Hány foga van egy egészséges felnőtt embernek, ha már mind kinőtt (a bölcsességfogakkal együtt)?
A felnőtt fogazat teljes kiépülése után 32 fog alkotja a fogsort, beleértve a négy bölcsességfogat is.
Melyik bolygónak nincs természetes holdja a Naprendszerben az alábbiak közül?
A Merkúrnak nincs holdja, akárcsak a Vénusznak – a kis méretük és a Naphoz való közelségük miatt nem tudtak tartósan holdat megtartani.
Mekkora körülbelül a hangsebesség a levegőben, szobahőmérsékleten?
A hang a levegőben körülbelül 340 méter másodpercenkénti sebességgel terjed, ami jóval lassabb, mint a fény sebessége.
Melyik az emberi test legnagyobb izma?
A farizom, azaz a gluteus maximus a legnagyobb és legerősebb izmunk, kulcsszerepet játszik a felegyenesedésben és a járásban.
Mi szállítja elsősorban az oxigént a vérben?
A vörösvértestekben található hemoglobin köti meg az oxigént a tüdőben, és juttatja el a szervekhez.
Melyik évben kezdődött az első világháború?
Az első világháború 1914-ben tört ki, miután Ferenc Ferdinándot, az Osztrák–Magyar Monarchia trónörökösét Szarajevóban meggyilkolták.
Melyik ország fővárosa Ottawa?
Ottawa Kanada fővárosa, bár az ország legnagyobb és legismertebb városa Toronto, illetve a francia nyelvű Montreal.
Melyik filmben hangzik el a híres mondat: „Az élet olyan, mint egy doboz csoki”?
A mondat az 1994-es Forrest Gump című filmből vált világszerte ismertté, Tom Hanks főszereplésével.
Ki énekelte a „My Heart Will Go On” című dalt a Titanic című film betétdalaként?
Celine Dion kanadai énekesnő adta elő a dalt, amely az 1997-es Titanic filmzenéjének részeként világslágerré vált.
Ki írta a „Jane Eyre” című regényt?
A regényt Charlotte Brontë angol írónő jelentette meg 1847-ben, a könyv azóta a klasszikus angol irodalom egyik alappillére.
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