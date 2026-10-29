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Okosabb vagy, mint egy csillagász? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.29.
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13 kérdés természetről, történelemről, filmekről és zenéről – derítsd ki, mennyire állod meg a helyed egy igazi tudáspróbán!

Van, aki a bolygók holdjaival van tisztában, más a focimeccsek szabályaival, megint más azzal, ki énekelte a kilencvenes évek egyik legnagyobb filmslágerét. A mai kvízünkben mindhárom (és még jó pár más terület) szóba kerül, úgyhogy aki azt hiszi, csak a szakterületén üti meg a mércét, most bizonyíthat az összes fronton.

„Elhagytam a férjem egy nyaralás miatt”: a döntés, amit senki nem értett

A kérdések fele a természet és a hétköznapi tudomány világából jön – a szívünktől a bolygókon át a hangsebességig –, a többi pedig történelemből, földrajzból, filmekből és irodalomból szemezget. Pont annyi csavar van bennük, hogy még a legbiztosabb tudású olvasó is megizzadjon egy-két kérdésnél.

Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól szerepelj, elég egy kis figyelem és néhány jól bevésett tény. A végén pontos visszajelzést kapsz arról, hol állsz a képzeletbeli tudásrangsorban.

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Készen állsz? Kattints, és derítsd ki, vajon egy csillagász is megirigyelné-e a tudásodat!

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Hány foga van egy egészséges felnőtt embernek, ha már mind kinőtt (a bölcsességfogakkal együtt)?

Helyes! Helytelen!

A felnőtt fogazat teljes kiépülése után 32 fog alkotja a fogsort, beleértve a négy bölcsességfogat is.

Melyik bolygónak nincs természetes holdja a Naprendszerben az alábbiak közül?

Helyes! Helytelen!

A Merkúrnak nincs holdja, akárcsak a Vénusznak – a kis méretük és a Naphoz való közelségük miatt nem tudtak tartósan holdat megtartani.

Mekkora körülbelül a hangsebesség a levegőben, szobahőmérsékleten?

Helyes! Helytelen!

A hang a levegőben körülbelül 340 méter másodpercenkénti sebességgel terjed, ami jóval lassabb, mint a fény sebessége.

Melyik az emberi test legnagyobb izma?

Helyes! Helytelen!

A farizom, azaz a gluteus maximus a legnagyobb és legerősebb izmunk, kulcsszerepet játszik a felegyenesedésben és a járásban.

Mi szállítja elsősorban az oxigént a vérben?

Helyes! Helytelen!

A vörösvértestekben található hemoglobin köti meg az oxigént a tüdőben, és juttatja el a szervekhez.

Melyik évben kezdődött az első világháború?

Helyes! Helytelen!

Az első világháború 1914-ben tört ki, miután Ferenc Ferdinándot, az Osztrák–Magyar Monarchia trónörökösét Szarajevóban meggyilkolták.

Melyik ország fővárosa Ottawa?

Helyes! Helytelen!

Ottawa Kanada fővárosa, bár az ország legnagyobb és legismertebb városa Toronto, illetve a francia nyelvű Montreal.

Melyik filmben hangzik el a híres mondat: „Az élet olyan, mint egy doboz csoki”?

Helyes! Helytelen!

A mondat az 1994-es Forrest Gump című filmből vált világszerte ismertté, Tom Hanks főszereplésével.

Ki énekelte a „My Heart Will Go On” című dalt a Titanic című film betétdalaként?

Helyes! Helytelen!

Celine Dion kanadai énekesnő adta elő a dalt, amely az 1997-es Titanic filmzenéjének részeként világslágerré vált.

Ki írta a „Jane Eyre” című regényt?

Helyes! Helytelen!

A regényt Charlotte Brontë angol írónő jelentette meg 1847-ben, a könyv azóta a klasszikus angol irodalom egyik alappillére.

Okosabb vagy, mint egy csillagász? Teszteld a tudásodat!
Még csillagásznak nem csillagásznak, de kezdő érdeklődőnek már remek

Close-up of a student filling out a multiple-choice exam in a quiet classroom setting.

Volt pár kérdés, ami most kifogott rajtad, de ez semmiképp sem szégyen – a tudás apránként épül, és te éppen most tettél hozzá pár téglát. Nézz utána a témáknak, amik most meglepőek voltak, és legközelebb egészen más eredménnyel zárhatod a kvízt!
Szilárd alapokon állsz, csak egy kis csiszolás kell még

woman drinking coffee taking quiz european

Jó arányban hoztad a helyes válaszokat, látszik, hogy nem most találkozol először a tudáskvízekkel. Még van hova fejlődnöd, de egy átlagos vetélkedőn simán megállnád a helyed – sőt, talán még egy csillagászt is meglepnél egy-két válasszal.
Egy igazi csillagász is elismerően bólintana

Család együtt filmezik

Lenyűgöző teljesítmény: a kérdések döntő többségére pontosan tudtad a választ, legyen szó bolygókról, izmokról vagy filmes idézetekről. Ha van olyan baráti társaság, ahol te vagy a kvízmester, most hivatalosan is megerősítést nyertél erre a pozícióra.

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Bármilyen eredményt is értél el, egy biztos: a tudás sosem vész kárba, legfeljebb egy következő kvízben kamatozik majd!

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