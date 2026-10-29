Piszkos a fehér tornacipőd? Így tisztítsd meg otthon, hogy újra ragyogjon

A fehér tornacipő hamar koszos lesz, de néhány egyszerű házi módszerrel a makacs foltoktól és a szürkés elszíneződéstől is megszabadulhatsz anélkül, hogy rögtön mosógépbe tennéd.
Miért lesz olyan hamar koszos a fehér tornacipő?
A fehér cipő egyik legnagyobb hátránya, hogy már a legkisebb szennyeződés is feltűnő rajta. A por, az utcai kosz, a sár és a nedves felületekről felverődő szennyeződések egyaránt nyomot hagyhatnak rajta. A talp körüli gumírozott rész különösen hajlamos a szürkülésre, míg a textil felsőrész szálai között könnyen megragad a por és a sár.
Ha a szennyeződést hagyod rászáradni, később nehezebb lehet eltávolítani. Ezért érdemes a cipőt rendszeresen áttörölni, a makacsabb foltokat pedig célzottan kezelni, mielőtt még jobban beivódnának az anyagba.
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