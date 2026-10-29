Piszkos a fehér tornacipőd? Így tisztítsd meg otthon, hogy újra ragyogjon

Nem kell lemondanod a ragyogó fehér tornacipőről, ha már megjelentek rajta a makacs foltok. Ezekkel az egyszerű tisztítási tippekkel újra tisztábbá teheted!

A fehér tornacipő hamar koszos lesz, de néhány egyszerű házi módszerrel a makacs foltoktól és a szürkés elszíneződéstől is megszabadulhatsz anélkül, hogy rögtön mosógépbe tennéd.

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Miért lesz olyan hamar koszos a fehér tornacipő?

A fehér cipő egyik legnagyobb hátránya, hogy már a legkisebb szennyeződés is feltűnő rajta. A por, az utcai kosz, a sár és a nedves felületekről felverődő szennyeződések egyaránt nyomot hagyhatnak rajta. A talp körüli gumírozott rész különösen hajlamos a szürkülésre, míg a textil felsőrész szálai között könnyen megragad a por és a sár.

Ha a szennyeződést hagyod rászáradni, később nehezebb lehet eltávolítani. Ezért érdemes a cipőt rendszeresen áttörölni, a makacsabb foltokat pedig célzottan kezelni, mielőtt még jobban beivódnának az anyagba. Olvass még a témában Ezért imádod annyira az antik és vintage dekorációkat a pszichológusok szerint Így készíts ehető asztali díszeket húsvétra – a gyerekeket is lenyűgözi 7 hiba, amitől kuckós otthon helyett zsúfolt lakásod lesz – ugye nem követed el őket? 10 növény, amit most ültess el, ha tavasszal már az első meleg napokon virágokat szeretnél látni

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