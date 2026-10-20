7 néma jel, hogy magányos vagy a saját családodban

Van néhány apró, visszatérő jel, amiből felismerheted, ha nálad is erről van szó.
1. Mindig te alkalmazkodsz a hangulatukhoz
Megérkezel egy családi összejövetelre, és az első mozdulatod az, hogy felméred, kinek milyen a hangulata. Ha apád feszült, csendben maradsz. Ha anyád fáradt, nem hozod elő a saját problémáidat. Ez az állandó alkalmazkodás azt jelenti, hogy a saját igényeid rendre háttérbe kerülnek, és lassan el is felejted, mik is azok valójában.
2. A komoly dolgaidról csak felületesen beszélsz
Ha megkérdezik, hogy vagy, a válaszod gyors és üres: jól, megvagyok, minden rendben. Pedig lehet, hogy éppen egy nehéz időszakot élsz át. Nem azért hallgatsz, mert nincs mit mondanod, hanem mert megtanultad, hogy a részletek senkit nem igazán érdekelnek, csak a formális kérdés számít.
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