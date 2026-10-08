Dísztárgyból újra funkcionális kedvenc az otthonokban – így éli második reneszánszát a retro rádió

Egy pihenősarok felfrissítésének ötletét keresve a Pinteresten feltűnt, hogy szinte minden harmadik képen ott áll egy retro rádió – és ez nem véletlen. Mutatjuk, miért lett újra ennyire népszerű, és hogyan érdemes elhelyezni otthon.

Pár hete eldöntöttem, hogy itt az ideje felfrissíteni otthon a nappalit. Nem egy nagy felújításra gondoltam, csak arra, hogy néhány apró dolgot lecseréljek, hogy megint szívesen üljek le a pihenősarkomba. Ahogy ilyenkor szoktam, a Pinterestet kezdtem el bújni ötletekért, és órákig görgettem a képeket az enteriőrökről, a polcelrendezésekről és olyan kis apró tárgyakról, amik egy teret otthonossá tesznek.

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Feltűnt valami, amit eleinte észre sem vettem tudatosan, csak ott motoszkált bennem, hogy ismerős ez az egész. Szinte minden harmadik képen ott állt ugyanis egy retro rádió. Nem mindig ugyanaz a modell, néha inkább fa burkolatú volt, néha krómozott, de a hangulata mindig ugyanaz maradt. Aztán rájöttem, honnan is ismerős. A nagymamámnál pont ilyen állt a konyhapulton, mellette a rádiós újság, és minden reggel az volt bekapcsolva, amíg ő a kávéját kortyolgatta.

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