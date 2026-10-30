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Női törvények, amik vérlázítóan későn léptek érvénybe
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Női törvények, amik vérlázítóan későn léptek érvénybe

Szőke Angéla
Írta 2026.10.30.
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Ha legközelebb megkérdezi egy férfi, hogy miért van szükség a feminizmusra, csak megmutatjuk neki ezt a listát. Összegyűjtöttük azokat a mérföldkőnek számító jogszabályokat, amelyek elkeserítően sokáig várattak magukra a nők egyenjogúságának történetében.

„Idén márciustól már a terhes nők is elválhatnak Missouri államban”

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1971: Svájc és a nők szavazati joga

Svájcról mindenkinek a jólét és a progresszivitás jut eszébe, ezért is sokkoló, hogy az utolsó országok között adott szavazati jogot a nőknek Európában. Ha ez magában nem lenne elég felháborító, az utolsó kanton – Appenzell Innerrhoden – egészen 1990-ig kitartott, és csak a szövetségi bíróság kényszerítő határozata után engedte a nőket a helyi urnákhoz.

1976: Írország és a nők ingatlan tulajdona

Írországban 1976-ban fogadták el a családi otthon védelméről szóló törvényt, amely – finoman szólva – hatalmas mérföldkő volt a nők jogaiért vívott küzdelemben. A törvény előtt, ha egy házaspár ingatlant vásárolt, a tulajdoni lapra kizárólag a férj neve került fel!

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Ennek eredményeképpen a férj teljesen legálisan, a felesége tudta és beleegyezése nélkül is eladhatta vagy elzálogosíthatta a családi lakást vagy házat, még úgy is, ha ezzel a nőt és a gyerekeket az utcára tette.

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