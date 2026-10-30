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A zsíros páraelszívó legerősebb ellenszere – ezzel takarítsd a makacs lerakódást
Unsplash

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A zsíros páraelszívó legerősebb ellenszere – ezzel takarítsd a makacs lerakódást

Váradi Petra
Írta 2026.10.30.
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A páraelszívó szűrőjére tapadt makacs zsír ellen is van egyszerű megoldás: néhány hétköznapi háztartási szerrel könnyebbé teheted a tisztítást, súrolás nélkül.

A páraelszívó fémszűrőjén idővel vastag, ragacsos zsírréteg alakulhat ki, amelyet egyszerű mosogatással nehéz eltávolítani. A megoldás azonban nem feltétlenül egy drága tisztítószer: a forró víz, a mosogatószer és a szódabikarbóna együtt hatékony segítség lehet a makacs lerakódás fellazításában.

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Miért olyan nehéz eltávolítani a zsírt a páraelszívóról?

Főzés közben a felszálló pára magával viszi az apró zsiradékcseppeket, amelyek a páraelszívó szűrőjén megtapadnak. A rácsos szerkezet réseiben fokozatosan felhalmozódik a zsír, amely idővel ragacsossá, majd nehezen eltávolíthatóvá válik.

A zsíros lerakódás nemcsak a konyha megjelenését rontja, hanem a szűrő tisztítását is megnehezíti. Ha sokáig nem foglalkozol vele, a szennyeződés a rácsok közé is beülhet, ezért érdemes időnként alaposan megtisztítani a szűrőt.

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