A zsíros páraelszívó legerősebb ellenszere – ezzel takarítsd a makacs lerakódást

A páraelszívó szűrőjére tapadt makacs zsír ellen is van egyszerű megoldás: néhány hétköznapi háztartási szerrel könnyebbé teheted a tisztítást, súrolás nélkül.

A páraelszívó fémszűrőjén idővel vastag, ragacsos zsírréteg alakulhat ki, amelyet egyszerű mosogatással nehéz eltávolítani. A megoldás azonban nem feltétlenül egy drága tisztítószer: a forró víz, a mosogatószer és a szódabikarbóna együtt hatékony segítség lehet a makacs lerakódás fellazításában.

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Miért olyan nehéz eltávolítani a zsírt a páraelszívóról?

Főzés közben a felszálló pára magával viszi az apró zsiradékcseppeket, amelyek a páraelszívó szűrőjén megtapadnak. A rácsos szerkezet réseiben fokozatosan felhalmozódik a zsír, amely idővel ragacsossá, majd nehezen eltávolíthatóvá válik.

A zsíros lerakódás nemcsak a konyha megjelenését rontja, hanem a szűrő tisztítását is megnehezíti. Ha sokáig nem foglalkozol vele, a szennyeződés a rácsok közé is beülhet, ezért érdemes időnként alaposan megtisztítani a szűrőt. Olvass még a témában Ne költs a tavaszi otthonodra. Dekortippek abból, ami van Ne félj, nem giccses! 7 tavaszváró művirág dekor, ha nincs időd az élő virágokhoz A teflon serpenyő, ami megosztja a konyhákat: van, aki esküszik rá, van, aki kidobta 7 hiba, amit érdemes elkerülni, amikor ruhákat adományozol

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