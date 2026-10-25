3 csillagjegy, aki mindenkiről a legjobbat feltételezi – ezért éri túl sok csalódás

Három csillagjegy van, amelyik szinte reflexszerűen a legjobbat feltételezi mindenkiről, és emiatt újra és újra ugyanabba a csapdába sétál bele.

Nem naivitásról van szó, inkább egyfajta alapvető jóhiszeműségről, ami a világképük része. Ők azok, akik a munkahelyi pletykában is inkább félreértést keresnek, mint szándékos rosszindulatot, és akik a harmadik lemondott randi után is azt mondják, biztos közbejött valami.

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1. Halak

A Halak jegyűek szinte ösztönösen beleélik magukat mások helyzetébe, és ez a képesség néha ellenük fordul. Ha egy barátnő halogatja a visszaüzenést, a Halak nem azt gondolja, hogy talán nem elég fontos neki a kapcsolat, hanem azt, hogy biztosan nehéz napja volt. Ha egy kolléga átveszi az ötletét egy megbeszélésen, az első gondolatuk nem a sértődés, hanem az, hogy talán csak nem figyelt oda eléggé, és véletlenül történt.

Ez a fajta feltétel nélküli bizalom gyönyörű vonás egy barátságban vagy párkapcsolatban, de ha a másik oldal nem hajlandó ugyanezt nyújtani, a Halak hónapokig, néha évekig is kitart egy olyan helyzetben, amiből bárki más rég kilépett volna. Ők azok, akik az elválás után is azt kérdezik, mit tehettek volna másképp, miközben a probléma valójában sosem az ő hozzáállásukkal volt. Olvass még a témában „Soha nem értek egymáshoz, mégis úgy éreztem, megcsalt” – Az érzelmi félrelépésről meséltek olvasóink Titkos viszony vagy mindent elsöprő románc? Ezt tartogatja a Skorpió hava a szerelmi életedben Ezt hozza 2026. október 11. a numerológia szerint: rend és megbízhatóság Ezt hozza 2026. október 15. a numerológia szerint: bőség és erő

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