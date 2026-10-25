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Ez a 4 csillagjegy sosem adja tovább a titkokat – bármit elmondhatsz nekik
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Ez a 4 csillagjegy sosem adja tovább a titkokat – bármit elmondhatsz nekik

Farkas Izabella
Írta 2026.10.25.
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Kinek mondhatod el a legféltettebb titkaidat anélkül, hogy azok visszajutnának hozzád? Ez a négy csillagjegy híres a diszkréciójáról.

Van, akire nyugodtan rábízhatod a legféltettebb titkaidat is, mert nem kell attól tartanod, hogy másnap már mindenki tudni fogja, amit elmondtál. Az asztrológia szerint ez a négy csillagjegy különösen jól őrzi mások bizalmát.

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Skorpió – A titkok őrzője

A Skorpió pontosan tudja, milyen érzés, amikor valaki visszaél a bizalmával, ezért másokkal sem teszi meg ugyanezt. Amit négyszemközt elmondanak neki, azt nem adja tovább, még akkor sem, ha ezzel érdekes történetet mesélhetne a baráti társaságban. Nem szereti a felszínes fecsegést, és különösen rosszul viseli, ha valaki mások személyes ügyeivel szórakoztatja a környezetét. Ha egyszer elnyerted a bizalmát, jó eséllyel olyan emberre találsz benne, akinek a legnehezebb dolgokról is őszintén beszélhetsz.

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